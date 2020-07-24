Juventus takıldı, Atalanta'ya şampiyonluk umudu doğdu! Milan'a karşı iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandır

MILAN

- Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra Serie A'nın en formda takımı Milan, oyuncusu da kuşkusuz Hakan Çalhanoğlu!

- Son 9 maçta hiç yenilmeyen, 7 defa 3 puan elde eden Milan'da, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da müthiş bir resital sunuyor... Son 3 maçta takım 10 gol atarken, Hakan da 2 gol ve 5 asistle oynadı...

- Savunmadan Alessio Romagnoli, Theo Hernandez ve Andrea Conti sakat. Mateo Musacchio zaten uzun süredir yok. Orta alandan Ismael Bennacer cezalı, Samu Castillejo sakat.

- Avrupa kupalarına katılmanın kapısına kadar gelip içeri bir adım attılar, ancak bu kadar eksikle en az kendileri kadar formda Atalanta karşısında ne yapacaklar, merak konusu...

ATALANTA

- Juventus'un puan kayıpları önce Inter'i heveslendirmişti, dün akşam Ronaldo ve arkadaşlarının aldığı Udinese yenilgisi sonrası Atalanta da bir anda "Acaba?" demeye başlamıştır.

- Timothy Castagne dışında takımda önemli bir eksik yok, onun yerini de Hans Hateboer dolduracaktır.

- TD Gian Piero Gasperini, Juventus'un maçı sonuçlanmadan önce; "İkincilik de bizim için büyük başarı..." açıklamasını yapmıştı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan'ın ligdeki son 7 maçı "2.5 ÜST" oldu.

- Atalanta ligdeki son 13 maçının 11'ini kazandı.

- İki takım arasında oynanan son 3 maç "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu!

%29'luk kesim hem Milan'dan hem de Atalanta'dan gol bekliyor...

%22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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