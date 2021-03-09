Juventus Porto maçı için geri sayım devam ediyor. Kendi liglerinde çıktıkları zorlu mücadelelerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleme kaydetmek isteyen Juventus ve Porto, mücadeleden galip ayrılmak için ciddi anlamda ter dökecek. Peki, Juventus Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

JUVENTUS PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Juventus, Porto ile karşılaşacak. 9 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

SERİE A'DA SON DURUM



Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Hellas Verona deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.



Üst sıraları ilgilendiren müsabakalarda Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1, Roma ise Genoa'yı 1-0 mağlup etti.



Serie A'nın 26. haftasında bugün Atalanta'yı konuk edecek 59 puanlı lider Inter'i, 56 puanla Milan, 52 puanla Juventus ve 50 puanla Roma izliyor.