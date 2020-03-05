Haber Giriş: 05.03.2020 - 14:14,
Juventus paylaştı! Merih Demiral...
Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, 22 yaşına girdi.
İtalya Serie A'da Juventus formasıyla gururlandıran Merih Demiral, 22. yaşını kutluyor.
İtalyan devi de Milli futbolcumuzu unutmadı ve yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı.
İşte Merih Demiral'ın genç yaşta Juventus kariyerinde başardıkları...
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