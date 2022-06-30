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Juventus Morata, Dybala ve Bernardeschi'ye veda etti! Dybala'nın yeni adresi...

#Transfer#Juventus#Dybala
Juventus Morata, Dybala ve Bernardeschiye veda etti Dybalanın yeni adresi...

İtalya Serie A ekibi Juventus, yıldız futbolcuları Paulo Dybala, Alvaro Morata ve Federico Bernandeschi'nin takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

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İtalya Serie A ekibi Juventus, Paulo Dybala, Alvaro Morata ve Federico Bernandeschi'nin takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

MORATA'NIN SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Juventus, 2020/21 sezonunun başında Atletico Madrid'den iki yıllığına kiralanan Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunun kullanılmadığı ve İspanyol golcü ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Atletico Madrid'e geri dönen Morata geçen sezon Juventus formasıyla 48 maçta 19 gol atıp 9 asist yapmıştı.

BERNARDESCHI'NİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Kulüpten yapılan açıklamada 2017 yılından bu yana Siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi biten Federico Bernardeschi'ye veda edildi. İtalyan kanat oyuncusu geçen sezon 36 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamıştı.

7 YILLIK DYBALA DÖNEMİ SONA ERDİ

2015/16 sezonu başında Palermo'dan 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Paulo Dybala, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Geçen sezon 39 maçta 15 gol atıp 6 asist yapan Dybala, 7 yıllık Juventus kariyerinde 293 maçta 115 gol atıp 48 asist yaptı.

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INTER VE MILAN İLGİLENİYOR

7 yıl sonra Juventus'tan ayrılan ve serbest kalan Dybala ile Inter ve Milan yakından ilgileniyor. 28 yaşındaki Arjantinli yıldızın İtalya'da kalmasına ve bu iki takımdan birine imza atmasına kesin gözle bakılıyor.

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#Transfer#Juventus#Dybala

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