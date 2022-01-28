Juventus, Fiorentina ile anlaşmaya vardı! Vlahovic için 75 milyon euro...

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Avrupa'da sezonun transfer bombası patlıyor... İtalyan devi Juventus, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Dusan Vlahovic’i kadrosuna kattı.

Juventus, Fiorentina’nın 21 yaşındaki forveti Dusan Vlahovic’i 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Sırp yıldız, yeni takımında sezonluk 7 milyon Euro maaş alacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan golcü futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2018’den bu yana Fiorentina forması giyen Vlahovic, bu sezon 24 maçta 20 gol ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Dusan Vlahovic’le Premier Lig ekibi Arsenal de ilgileniyordu. Ancak futbolcu tercihini Juventus’tan yana kullandı.