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Juventus 4-0 Lecce
Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, sahasında Lecce'yi 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus'un puanı 69'a yükseldi ve Lazio ile puan farkını 7 yaptı. Lecce ise 25 puanda kaldı.
Serie A'da 28. hafta maçında Juventus ile Lecce karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Dybala, 62. dakikada Ronaldo, 83. dakikada Higuain ve 85. dakikada de Ligt kaydetti.
Lecce 31. dakikada Lucioni'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
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