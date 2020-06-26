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Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Juventus 4-0 Lecce

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Juventus 4-0 Lecce
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Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, sahasında Lecce'yi 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus'un puanı 69'a yükseldi ve Lazio ile puan farkını 7 yaptı. Lecce ise 25 puanda kaldı.

Serie A'da 28. hafta maçında Juventus ile Lecce karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Dybala, 62. dakikada Ronaldo, 83. dakikada Higuain ve 85. dakikada de Ligt kaydetti.

Lecce 31. dakikada Lucioni'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Juventus 4-0 Lecce

 

 

 

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