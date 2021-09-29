Juventus 1-0 Chelsea (Maçın özeti)

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci hafta maçında Juventus ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Torino'da oynanan mücadelede Juventus, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sahneye Chiesa çıktı ve Juventus'a galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Son şampiyon Chelsea ise 3 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Bernardeschi.
Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku