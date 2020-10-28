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Spor Arena
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Juventus 0-2 Barcelona (Maçın özeti)

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Juventus 0-2 Barcelona (Maçın özeti)
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0 kazandı. Juventus'ta Merih Demiral 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta maçında Juventus ile Barcelona kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 14. dakikasında Dembele ile öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Juventus, 85. dakikada Merih Demiral'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Son sözü 90. dakikada Messi söyledi ve Barcelona, Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona'nın puanı 6'ya yükseldi. Juventus ise 3 puanda kaldı.

 

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Dembele; Griezmann.

 

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