Juventus 0-2 Barcelona (Maçın özeti)
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0 kazandı. Juventus'ta Merih Demiral 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta maçında Juventus ile Barcelona kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 14. dakikasında Dembele ile öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Juventus, 85. dakikada Merih Demiral'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Son sözü 90. dakikada Messi söyledi ve Barcelona, Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona'nın puanı 6'ya yükseldi. Juventus ise 3 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.
Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Dembele; Griezmann.
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