Jurica Vranjes: Türkiye karşısında Hırvatistan'ın işi kolay değil | 'Galatasaray harika oyuncular getirdi, en iyi stat atmosferi Beşiktaş'ta'

Stefan Kuntz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella’yı getiren Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında bugün deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan, 4 maçta topladığı 10 puanla grupta liderlik koltuğunda otururken, A Milli Futbol Takımımız ise 5 maçta aldığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Daha önce Bayer Leverkusen, Stuttgart, Werder Bremen, Gençlerbirliği formaları da giyen eski Hırvat futbolcu Jurica Vranjes, zorlu mücadeleyi değerlendirdi. 2010 yılında Werder Bremen’den Gençlerbirliği’ne transfer olan eski ön libero Vranjes, Süper Lig’de oynanan futbol ve Gençlerbirliği’ndeki günlerine ilişkin düşüncelerini de aktardı.

“IVAN PERİSİC’İN YOKLUĞUNDA HIRVATİSTAN’IN İŞİ HİÇ DE KOLAY OLMAYACAK”

A Milli Futbol Takımımız ile Hırvatistan bugün zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili değerlendirmelerin nelerdir?

Bence her iki takım için de zor bir maç olacak, özellikle de Hırvatistan için. Çünkü herkes Hırvatistan'ın bu maç başta olmak üzere, grup birinciliği ve Avrupa Şampiyonasına doğrudan katılması için favori olmasını bekliyor. Luka Modric'ten sonra en iyi oyuncumuz olan Ivan Perisic'ten yoksun olduğumuz için Hırvatistan'ın işi hiç de kolay olmayacak.

“BU MAÇTA FARK YARATABİLECEK İKİ OYUNCU: JOSİP BREKALO VE JOSKO GVARDİOL”

Bu maçta Hırvatistan’daki hangi oyuncuların etkili olacağını düşünüyorsun?

Dediğim gibi Perisic'ten yoksunuz, bu durum diğer oyunculara yer açıyor. Öncelikle Perisic'in olmadığı bu durumda en iyi çözüm olarak öne çıkan Josip Brekalo'ya dikkat çekmek istiyorum. Brekalo’nun bu tercihte görev adamı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Josko Gvardiol'dan da bahsetmeliyim. Gvardiol, rakip kale önünde her zaman tehlikelidir, kenardan yapılan ortalarda kafayla gol atmak için hücuma çıkar. Çünkü Gvardiol’un topa doğru sıçrama yeteneği çok iyidir ve birkaç saniye havada kalabilir, bu da ona otomatik olarak avantaj sağlar. Fark yaratabilecek iki oyuncum: Josip Brekalo ve Josko Gvardiol!

“ZLATKO DALİC, OYUNCULARLA HARİKA BİR ATMOSFER YARATTI. HERKES ONA İNANIYOR”

6 yıldır Hırvatları çalıştıran ve Dünya Kupası başta olmak üzere bu süre içinde başarılara imza atan teknik direktör Zlatko Dalic’in takım yönetimiyle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Zlatko Dalic, ilk günden beri mükemmel bir iş çıkarıyor. Dalic, kendini sadece dürüst çalışmaya ve şu anda en iyi durumda olan oyuncuları seçmeye adadı. Oyuncularla harika bir atmosfer yarattı. Oyuncular ona, o da oyuncularına güveniyor. Hırvatistan gibi en üst seviyede oyunculara sahip olduğunuzda hem Dalic hem de oyuncular için her şey çok daha kolay oluyor. Milli takımda yaşadığımız tüm sorunları (Ante Rebic, Nikola Kalinic gibi) tek bir röportajda çözdü ve ondan sonra milli takımın gücünü ve konsantrasyonunu azaltan bu konulara geri dönmedi. Hırvatistan'daki insanlar Dalic'e inanıyor ve o da bunu en iyi şekilde karşılıyor.

“TÜRKİYE, HER ZAMAN KALİTELİ OYUNCULARA SAHİP OLDU ANCAK 2002’DEKİ GİBİ GERÇEK BİR SONUÇ ALINAMIYOR”

Daha önce ülkemizde Adana Demirspor’da görev yapan İtalyan antrenör Vincenzo Montella, A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Montella’nın tecrübesini ve yeni görevini milli takımımız açısından değerlendirir misin?

Montella, İtalya'da harika bir oyuncuydu ve aynı zamanda milli takım oyuncusuydu. Mükemmel kulüplerde oynadı ve antrenör olarak da en iyi kulüplerde yer aldı. Diğer görevlerinin yanı sıra yaklaşık 2 yıl boyunca Adana Demirspor'da antrenörlük yaptı. Tüm bunlar sadece Türkiye ile iyi bir sonuç elde etmesine yardımcı olabilir. Türkiye her zaman harika oyunculara sahip oldu ancak son birkaç yıldır, 2002 yılında Japonya&Kore'de olduğu gibi gerçek bir sonuç alınamıyor. Tekrardan daha iyi sonuçlar almaya başlamak istiyorlar. Kariyerim boyunca Türkiye'den birçok oyuncu ve kulüple oynadım. Türk oyuncu ve kulüplerindeki kalite yoğunluğunu biliyorum. Bence Türkiye için en önemli şey doğru antrenörle başarılı olmak ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitmek. Almanya'da ne kadar Türk’ün yaşadığını bildiğimiz için orada tüm milli takımlar arasında en çok Türkiye desteğe sahip olacak.

“MONTELLA, TAZE KAN GETİRECEK VE BENCE TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ OLACAK”

Vincenzo Montella’nın ilk maçında Hırvatistan gibi dişli bir takımla karşılaşacak olması herhangi bir dezavantaj doğurur mu?

Bunun bir handikap olduğunu düşünmüyorum, çünkü dışarıda güçlü bir Hırvat takımına karşı (küçük sorunlarla) iyi bir sonuç alırlarsa, bunun diğer maçlar için arkalarında güçlü bir rüzgâr olacağını düşünüyorum. Montella'nın takıma taze kan getireceğini ve her şeyin eskisinden farklı görüneceğini unutmamalıyız. Bence Türkiye için daha iyi olacak.

“BUGÜN NEREDEYSE HİÇBİR OYUNCU HAKAN ÇALHANOĞLU GİBİ FRİKİK KULLANAMIYOR”

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda yer alan oyuncularımızdan sizce hangileri maçta etkili olabilir?

Tabii ki ilk aklımıza gelen isim, günümüz futbolunda modern bir orta saha oyuncusunun sahip olması gereken tüm özellikleri bulunduran Hakan Çalhanoğlu’dur. Onu Bundesliga'da Werder Bremen'de oynadığım dönemden tanıyorum. Karlsruhe ve ardından Hamburg'da da oynadı. Bugün neredeyse hiçbir oyuncu onun gibi frikik kullanamıyor. Benfica'dan Orkun Kökçü’yü ve Roma'dan Zeki Çelik'i de çok beğeniyorum. Tabii ki Cenk Tosun'u da unutmamak lazım. Cenk Tosun, gününde olduğunda her zaman gol atabilen bir forvettir.

“GRUPTA HIRVATİSTAN’IN BİRİNCİ, TÜRKİYE’NİN İSE İKİNCİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Gruptan çıkma anlamında hangi takımları favori olarak görüyorsunuz?

Grup maçları sonunda grupta Hırvatistan'ın birinci, Türkiye'nin ise ikinci olacağını düşünüyorum. Bunu her iki milli takım için de tüm kalbimle diliyorum. Her iki milli takımın da daha ileriye gitmesi gerekiyor. Kalite açısından bunu hak ediyorlar. Almanya'da yaşayıp bu iki takımın gruptan çıkmasını bekleyen insanlardan anormal bir destek alacaklar.

“BAŞKAN İLHAN CAVCAV’IN, KULÜP VE OYUNCULAR İÇİN YAŞADIĞINI GÖRDÜM”

2010 yılında ülkemizde Gençlerbirliği forması giydiniz. O dönem başkan İlhan Cavcav ve teknik direktör Thomas Doll’un yönetiminde olan bir Gençlerbirliği vardı. Türkiye'deki günleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Ülke olarak Türkiye'ye, Ankara şehrine ve Gençlerbirliği Kulübüne dair çok güzel anılarım var. Werder Bremen'den maalesef kısa bir süreliğine kiralandım ama o kısa sürede bile şehrin tadını çıkardım. Orada Almanya'daki Türklerle, Türkiye'deki Türklerin aynı insanlar olmadığını gördüm. Türkiye'deki Türkler; centilmen, akıllı, dil bilen, her zaman yardıma hazır insanlar ve bu beni çok memnun etti. Başkanla çok fazla görüşmedim. Sadece bir kez görüştüm ama o zaman bile kulüp ve oyuncular için yaşadığını gördüm. Thomas Doll ile bugün hala iletişim halindeyim. Thomas Doll’un, orada bulunduğum kısa sürede bile takımı çok iyi organize ettiğini ve her oyuncudan en iyi şekilde faydalandığını gördüğümü söylemeliyim. En önemli şey oyuncuların antrenmanlara her zaman gülümseyerek gelmesiydi ve o anda bir antrenör için en önemli şey buydu. O zamandan bu yana futbol çok değişti, oyuncular daha egoist oldular ve her şeyden önce kendilerine ve bireysel başarılarına bakıyorlar.

“STADYUMLARDAKİ ATMOSFERİ HİSSETTİM, EN İYİ ATMOSFERE SAHİP KULÜP BEŞİKTAŞ’TI”

Türkiye'de futbol oynarken seni en çok hangi takımın atmosferi etkiledi?

Futbolcular olarak Avrupa ve Türkiye’deki stadyumlarda olan atmosferlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Bundesliga ve Gençlerbirliği’nde oynadığım dönemlerde dört büyük kulübünüze karşı maç oynadım ve o stadyumlardaki atmosferi hissettim. En iyi atmosfere sahip kulüplerden birini seçmem gerekirse bu Beşiktaş olurdu ancak diğer 3 kulübün de çok geride olmadığını vurgulamalıyım.

“GALATASARAY, HARİKA OYUNCULAR GETİRMENİN KARŞILIĞINI MANCHESTER UNİTED ZAFERİYLE ALDI”

Bayer Leverkusen, Stuttgart, Werder Bremen gibi Bundesliga’nın önemli takımlarında oynadınız. Süper Lig'deki futbolla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bence Süper Lig, yatırım yapmadan ve Türk kulüplerine çok iyi oyuncular getirmeden Avrupa'da ciddi bir sonuç elde edemeyeceğini gördü. Şimdi bunu yaptılar ve kulüplere harika oyuncular getirdiler. Bunun karşılığını hemen aldılar, özellikle de Manchester United zaferiyle Galatasaray. Türkiye Ligi çok iyi oyuncuları getirmek için her şeye sahip. Kariyerlerinin sonuna yaklaşanları değil de Chelsea, Arsenal, Bayern Münih, Paris Saint Germain'de ilk tercih olmayan ama tam anlamıyla güçlü oyuncuları getirebilirler. Çünkü onlar hala harika oyuncular, ama maalesef bu kulüplerde şans bulamıyorlar. Ve Türkiye onlara çok güzel bir yaşamın yanı sıra her şeyi sunuyor. Bu nedenle bazen bu kulüplerdeki oyuncular, sürekli yağmur yağan ve kötü havanın olduğu Newcastle'a gitmektense İstanbul'a gitmenin daha iyi olduğuna karar veriyor. Sonuçta bu oyuncu ve ailesi için çok önemli. Türkiye her şeyi sunuyor.