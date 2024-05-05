Jürgen Klopp, Arne Slot'a nasıl bir miras bırakıyor? Liverpool'da "yeni proje" vurgusu...

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Jürgen Klopp, geçtiğimiz ocak ayında 9 yıl boyunca görev yaptığı Liverpool teknik direktörlüğünü sezon sonunda bırakacağını açıklamıştı.

Alman teknik adamın yerine takımın başına Hollandalı Arne Slot'un geçmesi bekleniyor.

Jurgen Klopp, Liverpool döneminde Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza atarak kulüp tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.

Ancak, Klopp'un ayrılma kararıyla birlikte Liverpool, yeni bir döneme hazırlanıyor.

KLOPP, SLOT'A NASIL BİR LIVERPOOL BIRAKIYOR?

Takımın başına geçmesi beklenen Arne Slot, Klopp'un söylediklerine bakılırsa; halihazırda yenilenmenin ilk aşamalarında olan bir takımı devralacak gibi gözüküyor.

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Klopp, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Elbette, 5 ya da 6 puan daha fazla alıp hâlâ lig için mücadele ediyor olmamız mükemmel değil. Ama sezonun başına dönerseniz, ben buna Liverpool 2.0 adını verdim... Liverpool 2.0 ben ayrıldıktan sonra durmuyor. Bu sadece gerçekten iyi bir kadroyla başka bir projenin başlangıcı olacağına eminim."

Alman çalıştırıcı ayrılığıyla ilgili de; "Bu kararı şimdi vermeseydim, gelecek yılın zor olabileceğinden emindim. Bunun için gerçekten enerji dolu olmanız gerekiyor. %80 yeterli değil. Gerçek bu. Bu çok fazla. 7/24 yapılan bir iş. Evet, hayatta daha önemli şeyler var ama gerçekten 7/24 umursamanız gerekiyor. Bunu oldukça uzun bir süre yaptım ve bunu Liverpool gibi bir kulüp için gereken standartta yapmaya devam edemeyeceğimi biliyordum." ifadelerini kullandı.