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Jumping jacks nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Jumping jacks hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Jumping jacks nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Jumping jacks hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Spor yapmak, sağlığımız için çok önemlidir. Bu nedenle de evde yapılan egzersizlerin önemini ve ne kadar değerli olduğunu unutmamak gerekir. Spora başlamak isteyenler ya da spora yeni başlayanlar genellikle en etkili egzersizleri öğrenmeye çalışıyor. Özellikle kardiyo çalışmalarının en önemli hareketi olan jumping jack hareketi büyük dikkat çekiyor. Jumping jacks nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır sizler için derledik.

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Sporun mantığını anlayarak ve hareketleri öğrendiğiniz zaman bu hareketleri de evinizde de rahatlıkla yapabiliriz. Bunun için ise, tek yapmanız gereken şey, hangi hareketin hangi bölgede işe yaradığı ve en doğru şekilde nasıl yapılacağını öğrenmektir. Jumping Jacks, hiçbir alete gerek duymadan, sadece kendi vücut ağırlığınızla ve çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz en etkili kardiyo hareketleri arasında yer alır. Halk arasında jumping jack hareketi, zıplama hareketi olarak bilinir.

Jumping Jacks Ne İşe Yarar?

Jumping Jacks hareketi, tüm vücudun hemen ısınmasını sağlar, kalp atışınızı hızlandırır ve bir anda kendinizi terlemeye başlamış olarak bulabilirsiniz. Çeşitli sporların antrenman aşamalarında genellikle Jumping Jack hareketine yer verilir. Bu hareket, spora ısınmak için çok elverişlidir. Kalp atışlarını duymak, vücudu hissetmek ve bedendeki uyum halini geliştirmek için idealdir. Özellikle de kol ve bacak koordinasyonu gerektiren sporlardan önce antrenörler mutlaka bir süre kol ve bacakları çalıştıracak olan zıplamayı tavsiye eder.

Jumping Jacks Nasıl Yapılır?

Jumping Jacks hareketi, zıplayarak gerçekleştirilen bir ısınma hareketidir. Özellikle de pek çok spor dalında oynamaya başlamadan önce bu hareket yapılır. Bu hareket, vücudun spora hazırlanmasını sağlar.

Jumping Jacks Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Jumping jacks hareketi, bütün vücut kaslarının aynı anda çalışmasını sağlar. Aynı zamanda da, kalp atışını hızlandırarak yağ yakımını hızlandırır. Bu sayede kasların gelişmesini ve güçlenmesini sağlayarak sıkılaşmayı hızlandıran çok etkili bir harekettir. Tüm vücut kaslarını çalıştıran egzersizlerin içinde en eğlenceli olan hareket ise, jumping jack hareketidir.

Jumping Jacks Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sporların antrenman aşamaları sırasında mutlaka Jumping Jack'e yer verilir. Bu hareket spora ısınmak için çok sık yapılır. Aynı zamanda bu hareket, kalp atışlarını duymak, vücudu hissetmek ve bedendeki uyum halini geliştirmek için yapılır. Özellikle de kol ve bacak koordinasyonu gerektiren sporlardan önce antrenörler kesinlikle bir süre kol ve bacakları çalıştırarak zıplamayı tavsiye eder. Bu hareketi yaparken aşırıya kaçmak kalbin yorulmasına sebebiyet verir. Her gün jumping jack hareketi yapan biri çok hızlı bir şekilde kilo verebilir. Ama jumping jack hareketini yaparken de günde 10 dakikadan fazla bu hareketi yapmamaya özen göstermeniz gerekir. Büyük kas kütlelerini çalıştıran bu hareketleri çok fazla yapmak kasların zorlanmasına ve hatta kas sakatlanmalarının yaşanmasına neden olabilir.

Jumping Jacks Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Jumping Jacks, hareketine alternatif olarak farklı ısınma hareketleri yapılabilir.

Jumping Jacks Faydaları Var mıdır?

Jumping Jacks hareketinin faydalarından yararlanabilmek için bu hareketi doğru bir şekilde yapmak gerekir. Bu hareketin metabolizmanın hızlandırma ve yağ yakmayı hızlandırma gibi özellikleri vardır. Aynı zamanda bu hareket, metabolizmayı hızlandırarak sindirimi de kolaylaştırır. Jumping jack hareketinin faydaları arasında vücudun sıkılaşmasını sağlaması da yer alır. Tüm vücut kaslarının çalıştırması nedeni ile vücudunuzun sıkılaşması için rahatlıkla tercih edebileceğiniz özel bir harekettir.

 

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