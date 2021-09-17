Judge Dredd Cold War ve Warzone’a ayak basıyor

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Judge Dredd paketi 14 Eylül - 14 Ekim arasında satın alınabilir olacak. Karakter, "Avrupa çizgi roman dünyasında önemli bir yer taşımakta. O tipik bir "süper kahraman" değil, daha çok kanun ve düzenin tanımı.” diyerek tanıtılıyor.

“Yargıçların kurucusu, “Adaletin Babası” Eustace Fargo'dan kopyalanan Joe Dredd, Mega-City One'ın en büyük kanun uygulayıcıları arasında yer alacak şekilde tasarlandı ve en sert, en saygın ve korkulan itibarı ile ünlendi.”

Inked out or in full color? How are you going to lay down the law?



Judge Dredd is now patrolling #BlackOpsColdWar and #Warzone. Get his Operator Skin Bundle from the store now. pic.twitter.com/aQ8BI3h4Al — Call of Duty (@CallofDuty) September 14, 2021

Pakette iki farklı kostüm yer alıyor. Bunlardan birisi adalet kahramanımızın üniforması “Judge Dredd” diğeriyse siyah-beyaz çizgi romanlardan fırlama “Comic Strip”.

Paket içinde iki kostüm dışında 3 tane de izli mermilere sahip silah blueprintleri bulunuyor. Mac-10 için gelen Quick Judgement Blueprint’i, C58 için Arbitrator Rifle Blueprint’i ve son olarak AMP-63’e getirilen Lawgiver Blueprint’i. Bunlar standart Judge silahları olarak görülmekte. Ayrıca “Incendiary” bitirici hareketi de bu pakette yer alıyor. Kozmetik olarak da “Book of Law” silah uğurluğu, “Judge’s Watch” kol saati, hareketli oyuncu kartı ve oyuncu amblemi bulunuyor. Paketin değeri 2400 CP.