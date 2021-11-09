Joventut Badalona-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

Türk Telekom, İspanya deplasmanında Joventut Badalona ekibine konuk olacak. Heyecan dolu müsabakanın ayrıntıları pek çok basketbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Joventut Badalona-Türk Telekom maçının detayları...
Joventut Badalona-Türk Telekom maçı 10 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Maç, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Joventut Badalona da ilk 3 maçından 2 galibiyet çıkardı. İspanyol ekibi averajla 3. sırada bulunuyor.