Josef de Souza'dan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası paylaşım!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonu flaş bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Tyler Boyd, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü kaydetti.