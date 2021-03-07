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GeriFutbol Josef de Souza'dan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Josef de Souza'dan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası paylaşım!

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Josef de Souza'dan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası paylaşım!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonu flaş bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Tyler Boyd, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü kaydetti.

Josef de Souzadan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası paylaşım

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