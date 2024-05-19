×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho, Beşiktaş'a 'evet' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Jose Mourinho
Jose Mourinho, Beşiktaşa evet dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

2. Başkan Yücel, F.Bahçe’nin de istediği ünlü teknik adamın, teklife olumlu yanıt verdiğini söyledi. Portekizli hocaya 1 ay önce teklif yaptığını belirten Yücel, “Beşiktaş’ta çalışmak istediğini söyledi” dedi. Yücel, Di Maria ve Hermoso ile görüştüğünü de açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe’nin başkan adayı Aziz Yıldırım’ın görüştüğünü açıkladığı teknik direktör Jose Mourinho’ya kendisinin de teklif yaptığını söyledi. Yücel, “Bir ay önce İstanbul’da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş’ta görmek istediğimi söyledim. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti, Beşiktaş’ta çalışmak istediğini söyledi. Önümüzdeki hafta İtalya’da yeniden görüşeceğiz” dedi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşlı yöneticilerden TFF’ye hakem çağrısıBeşiktaşlı yöneticilerden TFF’ye hakem çağrısıHaberi görüntüle

Mourinho’nun ekonomik beklentilerini karşıladıklarını açıklayan Yücel, “Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız” diye konuştu. Yücel, Orta Çizgi’ye yaptığı açıklamada da, Benfica’dan kanat oyuncusu Angel Di Maria ve Atletico Madrid’den stoper Mario Hermoso ile görüştüklerini söyledi. Yücel, “Hermoso listemizde var ama hocayı belirlemeden oyuncu almayız, Di Maria ile de görüşüyoruz. 2 hafta sonra Portekiz’de lig bitiyor. 2 hafta sonra tüm tekliflere açık olduğunu söyledi” dedi.

Haberin Devamı

"10 MİLYON EURO ALTINDA OLACAK"

Portekizli teknik adamın maaşına ilişkin konuşan Yücel; "Jose Mourinho'nun yıllık maliyeti 10 milyon Euro ve altı olacak muhtemelen. Sponsorlarla beraber ben karşılayacağım. İtalya'da görüşme yapacağız." dedi.

AZİZ YILDIRIM DA AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkan Aday Aziz Yıldırım da göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ve Portekizli teknik adam ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un da Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!