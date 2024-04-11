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Jorge Jesus'un Süper Kupa'ya uzandığı maçta kırbaçlı saldırı

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#Jorge Jesus#Suudi Arabistan#Futbol
Jorge Jesusun Süper Kupaya uzandığı maçta kırbaçlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 23:50

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal ile Al Ittihad karşılaşırken maç sonunda sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

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Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, şampiyon oldu.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek üst üste 34. maçını kazandı ve şampiyon oldu.

Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanan Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki dünya rekorunu da geliştirdi.

MAÇ SONU İLGİNÇ OLAY

Al Hilal'in Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Ittihad'ı 4-1 yenerek kupayı alması sonrası tribünlerde garip bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlarla diyaloga giren Al Ittihad futbolcusu Hamdallah'ın su attığı attığı taraftar, yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurdu.

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Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Abderrazzah Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı.

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#Jorge Jesus#Suudi Arabistan#Futbol

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