Spor Haberleri Futbol Haberleri

Jorge Jesus'tan Mourinho ve Fenerbahçe sözleri! 'Değişikliğin onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Mourinho#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 13:27

Al Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, Jose Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz'de düzenlenen Portugal Football Globes töreninde soruları yanıtladı.

Jesus, Benfica - Porto derbisini değerlendirdi ve Jose Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Bunlar her zaman farklı maçlardır ama bence bu maç, taktiksel olarak çok kapalı bir maçtı. Bireysel yaratıcılıktan çok taktiksel yaratıcılığın ön planda olduğu bir oyundu ve bu, maçın berabere bitmesine neden oldu. Futbolu farklı bir gözle gören biri olarak maçı çok beğendim."

"Benfica Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Mourinho, Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu ve bu değişikliğin onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum."

 

