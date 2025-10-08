Cristiano Ronaldo, tarihteki ilk milyarder futbolcu oldu!

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldo'nun serveti, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ile 400 milyon doları aşan sözleşmesi ve Nike ve Armani gibi markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla yükseldi.

Ronaldo'nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyerinde aldığı maaşlar oluşturuyor. Bu dilimde en büyük pay sahibi de kariyerinin sonlarında gittiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a ait.

Maaşlarının yanında Ronaldo'nun ciddi düzeyde sponsorluk geliri de bulunuyor. Ronaldo'nun Nike ve Armani gibi önemli markalarla anlaşması bulunuyor.

Ronaldo, 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde etti. Ayrıca, yıllık yaklaşık 18 milyon dolarlık on yıllık bir Nike anlaşması ve Armani ve Castrol gibi markalarla diğer sponsorluk anlaşmaları imzalayarak net servetine 175 milyon doların üzerinde bir katkı sağladı. 2023 yılında Al-Nassr'a transfer olmasıyla, yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık vergiden muaf maaş ve ikramiye ile 30 milyon dolarlık imza bonusu gibi ek avantajlar elde etti.

Ronaldo, yatırım konusunda daha önce bir İsviçre bankasında çalışan Marques'den danışmanlık alıyor. Marques'in şirketi, 2018'de faaliyete başladığından bu yana 1,4 milyar euroluk bir varlık portföyü oluşturdu.

Ronaldo, öncelikle kendi ülkesine yatırım yapıyor, yakın arkadaşları ve danışmanlarıyla birlikte şirketleri değerlendiriyor.

Uzun süredir arkadaşı olan Miguel Paixão dos Santos, 2024 yılında Lisboa Racket Center'ın satın alınması gibi daha küçük çaplı Portekiz yatırımlarına dahil oldu. Ronaldo, CR7 markası, otel zinciri, spor salonları ve medya grubu dahil olmak üzere çeşitli işlere sahip olsa da, bunlar onun servetinin ana kaynaklarını oluşturmuyor.

RONALDO'YA EN YAKIN İSİM MESSI: SON İKİ YILDAKİ GELİRİ, RONALDO'NUN 10'DA 1'İ KADAR!

Ronaldo'nun servetine futbol dünyasından en yakın isim Arjantinli futbolcu Lionel Messi. Messi, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde vergi öncesi maaş kazandı. Bu rakamın içinde 2023'ten itibaren garantili yıllık maaşı olan 20 milyon dolar da bulunuyor. Ayrıca Apple ile gelir paylaşımı anlaşması yaptığı da bildiriliyor. Messi'nin son iki sezondaki garantili maaşı, Ronaldo'nun aynı dönemdeki gelirinin sadece onda biri kadar.

