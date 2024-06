Jorge Jesus'tan Beşiktaş'ın yeni transferine büyük övgü: Oynadığı takımlar için büyük bir şans

Haberin Devamı

Benfica ile kontratının sona ermesinin ardından kulübüyle yolları ayrılan ve bonservisinin elinde olmasının da avantajıyla birçok talibi olan Rafa Silva tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 31 yaşındaki yıldız İstanbul’a gelirken kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması için artık saatler sayılıyor. Peki Rafa Silva kimdir? İşte bu sorunun yanıtı...

BRAGA’DAN 16 MİLYON EURO’YA GİTTİ

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993’te Portekiz’in Forte de Casa kentinde dünyaya geldi. Şu an 31 yaşında olan yıldız, futbol kariyerine Povoense’de başlarken, sonrasında Alverca’nın altyapısına transfer oldu. Alverca’dan Feirense’ye geçen Rafa Silva burada gerçekleştirdiği büyük sıçrama sonrasında Braga’ya transfer oldu. Braga’da geçen 3 başarılı sezonun ardından 2016’nın ağustos ayında da 16 milyon Euro bonservis karşılığında Benfica Kulübü’nün yolunu tuttu.

BENFİCA’DA MÜTHİŞ İŞLER YAPTI

1.72 boyunda olan ve asıl bölgesi olan forvet arkası ile sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen Rafa Silva, Benfica forması ile toplamda çıktığı 326 karşılaşmada 94 gol ve 79 asistlik performans göstermeyi başardı. Geride kalan sezonda 52 resmi maçta Benfica ile sahaya çıkan Rafa Silva 22 gol ve 15 asistle 37 gole direkt katkı vermeyi başardı. Rafa Silva, kariyeri boyunca toplam 501 karşılaşmada görev alırken 131 gol, 97 asist ile 228 gole katkı sağladı.

PORTEKİZ İLE 2 KUPASI VAR

35 kez formasını giydiği Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016’da şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Rafa Silva 2019’da UEFA Uluslar Ligi’ni de kazandı. Silva tam 8 sezon boyunca görev yaptığı Benfica ile ise 3 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. 31 yaşındaki futbolcu 127 karşılaşmada 26 gol, 18 asistlik katkı verdiği Braga ile de 1 kez Portekiz Kupası kazanma başarısı gösterdi.

PORTEKiZ BASINI MAAŞI KONUSUNDA KARARSIZ

Portekiz basınından Ojogo, Silva için Beşiktaş’ın 10 milyon Euro imza parası ve yıllık 6 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat önerdiğini yazdı. A Bola ise Kartal ile 2026-27 sonuna kadar sözleşme imzalayacak olan Silva’nın 5 milyon Euro imza parası dahil 3 yılda 13 milyon Euro kazanacağını öne sürdü.

JORGE JESUS’TAN RAFA SiLVA’YA ÖVGÜ

Şu an Suudi Arabistan’da Al Hilal Kulübü’nü çalıştıran Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Benfica’da beraber çalıştığı Rafa Silva ile ilgili olarak “O her takımda olması gereken bir karakter. Pes etmeme özelliği ve golü koklamasıyla her zaman herkesten ön plana çıkmayı başarıyor. Oynadığı takımlar için büyük bir şans” yorumunda bulunmuştu.

GÜNTEKiN ONAY: BiRÇOK PROBLEMi ÇÖZER

“Transferin ekonomik kısmı bir kenara bırakıldığında Rafa Silva’ya sahip olan bir takım gol sıkıntısı çekmeyecektir. Rafa Silva problem çözen bir oyuncu. Santrfor arkasında her bölgede oynayabilen bir futbolcu. Gole yakın ve sağ ayağını çok iyi kullanıyor. Geçtiğimiz sezon gol bulma konusunda sorun yaşayan Beşiktaş’ın birçok problemini çözebilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum.”

9 FARKLI BÖLGEDE OYNADI HEPSiNDE SKORA KATKI YAPTI

Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen sol kanat ve sağ kanat olarak görev yapabilen Rafa Silva kariyeri boyunca 9 farklı bölgede görev yaptı. 10 numaranın yanı sıra orta sahanın sağı ve solunda görev yapan, santrfor olarak görev verilen hatta merkez orta saha ve sol bek olarak görev yapan Silva ile ilginç bir diğer istatistik ise görev yaptığı her mevkide mutlaka skora katkı vermiş olması.

10 NUMARADA 30 GOL 25 ASiSTLE YILDIZLAŞTI

En çok katkıyı 30 gol, 25 asist ile 81 maçta görev aldığı 10 numarada yapan Rafa Silva sol bek olarak çıktığı tek maçta golünü atarken yine merkez orta saha olarak görevlendirdiği 1 karşılaşmada asist yapmayı başardı.

RAFA SiLVA’NIN OYUN STiLi

· Adam geçmeyi sever

· Sık faul alır

· Kısa pas vermeyi sever

· Koşu yoluna pas atmayı sever

· Kontratak tehditi

· Top çalmaya çalışmaz

GÜÇLÜ YÖNLERi

· Kilit pas verme

· Adam geçme

· Bitiricilik

· Ara pas verme

ZAYIF YÖNLERi

· Defansif katkı

GEÇEN YIL ŞAMPiYONLAR LiGi’NiN EN HIZLILARI ARASINDA SiLVA DA VAR

1-Alphonso Davies: 37.1 km

2-Mihaylo Mudryk: 36.6 km

3-Ousmane Dembele: 36.6 km

4-Rafael Leao: 36,5 km

5-Gabriel Veron: 36,4 km

6-Federico Valverde 36,3 km

7-Nuno Tavares 36,2 km

8-Moussa Diaby 36,1 km

9-Karim Adeyemi 36,1 km

10-RAFA SILVA 35,9 KM

RAFA SiLVA GEÇEN SEZON PORTEKiZ LiGi’NDE NE YAPTI?

Toplam Maç 30

İlk 11 29

Maç Başına Dakika 83

Gol 14

Gol Beklentisi (xG) 15.21

Gol Sıklığı 178 dk.

Maç Başına Gol 0.5

Maç Başına Şut 2.8

Maç Başına İsabetli Şut 1.1

Pozisyonu Gole Çevirme 17%

Ceza Sahası İçinden Gol 14/70

Ceza Sahası Dışından Gol 0/14

Kafa Golü 1

Sağ Ayak Golü 13

Asist 12

Asist Beklentisi (xA) 8.27

Topla Buluşma 49.4

Yaratılan Büyük Şans 20

Kilit Pas 2.1

Maç Başına İsabetli 26.9 (82%)

Maç Başına Pas Arası 0.2

Maç Başına Top Çalma 0.8

Kazanılan Pozisyon 1.0

Maç Başına Topu Geri Kazanma 3.4

Maç Başına Adam Kaçırma 0.7

Maç Başına Tehlike Engelleme 0.1

Kazanılan Toplam İkili Mücadele 4.9 (50%)

Top Kaybı 12.5

Faul 0.7

Kendisine Yapılan Faul 2.0

Ofsayt 0.7