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Vincenzo Montella iddialı konuştu: Kim gelirse gelsin fark etmez

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#A Milli Takım#Euro2024#Çekya
Vincenzo Montella iddialı konuştu: Kim gelirse gelsin fark etmez
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 00:53

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turladığımız maç sonu açıklamalarda bulundu. 

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A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu. 

Çok mutlu olduklarını kaydeden Montella, "Türk milleti için çok mutluyum, hepimiz için çok mutluyum. Son dönemde eleştiriler oldu ve baskılar yaratıldı. Turu geçen en genç milli takım biziz. Bizi destekleyen herkes için çok mutluyuz." diye konuştu.

"KİM GELİRSE GELSİN BU SAATTEN SONRA FARK ETMEZ"

Rakip Avusturya hakkında konuşan Vincenzo Montella, "Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde hazırlanacağız, yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez. Sonuna kadar mücadele eden bir grubumuz var." dedi.

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#A Milli Takım#Euro2024#Çekya

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