Jorge Jesus kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954 Mostaganem doğumludur. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır. Çalıştırdığı takımlar şu şekildedir;
|Teknik direktörlük kariyeri
|1989–1993
|Amora
|1993–1996
|Felgueiras
|1997–1999
|Felgueiras
|1998
|União Madeira
|1998–2000
|Estrela Amadora
|2000–2002
|Vitória Setúbal
|2002–2003
|Estrela Amadora
|2003–2004
|Vitória Guimarães
|2005
|Moreirense
|2005–2006
|União Leiria
|2006–2008
|Belenenses
|2008–2009
|Braga
|2009–2015
|Benfica
|2015-2018
|Sporting CP
|2018-2019
|Hilal
|2019-2020
|Flamengo
|2020-
|Benfica