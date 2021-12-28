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Jorge Jesus kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

#Jorge Jesus#Jorge Jesus Kimdir#Jorge Jesus Hangi Takımları Çalıştırdı
Jorge Jesus kimdir, hangi takımları çalıştırdı

Joge Jesus, kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Transferin önde gelen isimlerinden birisi olan Jorge Jesus, Benfica kariyeri ile dikkat çekmişti. Peki, Jorge Jesus kimdir, hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954 Mostaganem doğumludur.  Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır. Çalıştırdığı takımlar şu şekildedir;

Teknik direktörlük kariyeri
1989–1993Amora
1993–1996Felgueiras
1997–1999Felgueiras
1998União Madeira
1998–2000Estrela Amadora
2000–2002Vitória Setúbal
2002–2003Estrela Amadora
2003–2004Vitória Guimarães
2005Moreirense
2005–2006União Leiria
2006–2008Belenenses
2008–2009Braga
2009–2015Benfica
2015-2018Sporting CP
2018-2019Hilal
2019-2020Flamengo
2020-Benfica
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