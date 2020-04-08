John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Spor Arena Dış Haber | İngiliz basınında yer alan habere göre Salı gecesi saat 2'de kızıyla birlikte Tonsberg'den Alesund'a giden Riise, aracının kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Arabadan çıkarılan Riise ve 19 yaşındaki kızı Ariana hastaneye kaldırıldı.

Geceyi kontrol amaçlı hastanede geçiren ikili Çarşamba sabahı taburcu edildi.

Riise'nin menajerinden yapılan açıklamada Riise ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki Riise'nin arabasının ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.





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