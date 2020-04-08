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GeriFutbol John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

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John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!
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Bir dönem Liverpool'da forma giyen Norveçli eski futbolcu John Arne Riise, kızıyla birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.

Spor Arena Dış Haber | İngiliz basınında yer alan habere göre Salı gecesi saat 2'de kızıyla birlikte Tonsberg'den Alesund'a giden Riise, aracının kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Arabadan çıkarılan Riise ve 19 yaşındaki kızı Ariana hastaneye kaldırıldı.

Geceyi kontrol amaçlı hastanede geçiren ikili Çarşamba sabahı taburcu edildi.

Riise'nin menajerinden yapılan açıklamada Riise ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki Riise'nin arabasının ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı

 

John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı

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