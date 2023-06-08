Joao Felix'ten Galatasaray hamlesi! Sosyal medya yıkılıyor...

Haberin Devamı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna yetiştirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'ın transfer hedefinde olduğu öne sürülen Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi.

Bonservisi Atletico Madrid'de olan Portekizli yıldız Joao Felix, akşam saatlerinde Instagram hesabından Galatasaray’ı takip etmeye başladı. Felix'in bu hareketi, sarı kırmızılı ekiple transfer görüşmesi yaptığı iddialarını güçlendirdi.

DURSUN ÖZBEK'TEN JOAO FELIX AÇIKLAMASI

A Spor'da katıldığı canlı yayında Joao Felix'in Galatasaray'ı sosyal medyada takibe alması konusunda kendisine soru yöneltilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iddiaları yalanlamayarak kafa karıştıran bir cevap verdi. Özbek, "Bu durum Galatasaray'ın ne kadar önemli bir kulüp olduğunu gösteriyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Galatasaray'ın, bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Felix için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu transferle bizzat ilgilendiği ve genç dünya yıldızının 1 yıllığına kiralanmasının gündemde olduğu iddia edilmişti.

DEĞERİ 50 MİLYON EURO

2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon Euro'ya transfer olan Joao Felix, bu sezon 11 milyon Euro kiralama bedeliyle Chelsea'de forma giymişti. 23 yaşındaki Portekizli futbolcu İngiliz ekibinde 20 maçta forma giyerken 4 de gol attı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.