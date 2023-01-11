Joao Felix resmen Chelsea'de! Atletico Madrid sözleşmesini uzattı...

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Joao Felix transferi resmen açıklandı! İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Portekizli yıldızı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Atletico Madrid ise mevcut sözleşmesi 2026'da bitecek olan Felix'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını ve oyuncunun sezon sonuna kadar Chelsea'ye kiralandığını duyurdu.

İki kulüpten yapılan açıklamada satın alma opsiyonuyla ilgili bir maddeden bahsedilmedi.

Joao Felix, 2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.