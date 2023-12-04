Joao Felix Alper Potuk'u hatırlattı! Kiralık gittiği Barcelona'da eski takımına gol attı, sevinci böyle yaşadı...

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La Liga'nın 15. haftasında Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona ile Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golünü 28. dakikada, Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix kaydetti.

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Karşılaşmaya damga vuran olay kuşkusuz Joao Felix'in attığı gol ve sonrasındaki gol sevinci oldu. Atletico'dan Barça'ya kiralık gelen ve satın alma opsiyonu bulunmayan Felix, golün ardından elektronik tabelaların bulunduğu bölüme çıkarak kollarını havaya açtı ve büyük sevinç yaşadı.

João Félix'ten eski takımına SEVGİLERLE! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H3TClD7GFw — S Sport (@ssporttr) December 3, 2023

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Atletico Madrid'deki insanların Joao Felix'ten pek hoşlanmadığını, Portekizli yıldızın kulüpteki yaşam tarzına hiçbir zaman tam anlamıyla alışamadığını itiraf etmişti.

ALPER POTUK'U HATIRLATTI

İki sezon önce Ankaragücü forması giyen eski bir Fenerbahçeli Alper Potuk'un gol sevinci de maça damga vurmuştu.

Alper, Fenerbahçe karşısında takımını öne geçiren golü 'sus işareti' yaparak kutlamış; Potuk'un bu hareketi, eski takımına bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı golü 'sus işareti'yle kutlamasının ardından sosyal medyadan 30 yaşındaki futbolcuya büyük tepki gelmişti..