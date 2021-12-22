Joachim Löw kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TLde yüzde 42lik yükseliş Dolar 11 TLnin altında...TL'de yüzde 42'lik yükseliş! Dolar 11 TL'nin altında...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamaBakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama#Otoyol
Aksarayda okulda skandal görüntü Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmişAksaray'da okulda skandal görüntü! Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmiş#Öğretmen
Ünlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyorÜnlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyor!#Koronavirüs
Çok tehlikeli buluyorum deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak'Çok tehlikeli buluyorum' deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak #Donald Trump
Evlenmek için Danimarkadan geldi, hayatının şokunu yaşadıEvlenmek için Danimarka'dan geldi, hayatının şokunu yaşadı#Dolandırıcılık
Akdenizde heyecanlandıran keşif İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulunduAkdeniz'de heyecanlandıran keşif! İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulundu#İsrail
Vakalar artınca yeni uygulama: Camiler, kahvehaneler kapatıldıVakalar artınca yeni uygulama: Camiler, kahvehaneler kapatıldı#Koronavirüs
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Seren Serengilden şikayetçi oldu Ses kaydını duyunca şoke oldukSeren Serengil'den şikayetçi oldu! 'Ses kaydını duyunca şoke olduk'#Seren Serengil
HABERLERSpor Arena Haberleri

Joachim Löw kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

#Löw#Löw Kimdir#Löw Takımları
Joachim Löw kimdir, hangi takımları çalıştırdı

Joachim Löw, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerine Almanya'da başlayan ve ardından Türkiye'de Fenerbahçe ile devam eden Joachim Löw, Almanya Milli Takımı da dahil olmak üzere pek çok takımı çalıştırmıştır. Peki, Joachim Löw kimdir, hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Joachim Löw 3 Şubat 1960 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Almanya ile 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başarmıştır. 

Löw 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu. 1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Ama ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan futbolcu sadece dört maçta forma giydi.

1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Oynadığı 24 maçta 5 gol attı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1982-83 sezonunda 2. Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 8 gol attı. 1983-84 sezonunda yine 2. Bundesliga'da 31 maçta 17 gol attı. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak bitirdi.

Löw ayrıca dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.

Haberin Devamı

Löw'ün teknik direktörlük kariyerinde çalıştırmış olduğu takımlar ise şu şekilde;

TakımBaşlangıçBitiş
VfB Stuttgart14 Ağustos 199621 Mayıs 1998[        
Fenerbahçe1 Temmuz 199830 Mayıs 1999        
Karlsruher SC25 Ekim 199917 Nisan 2000        
Adanaspor20 Aralık 20002 Mart 2001        
Wacker Innsbruck10 Ekim 200118 Haziran 2002        
Austria Wien1 Temmuz 200324 Mart 2004        
Almanya12 Temmuz 200631 Haziran 2021        
Haberle ilgili daha fazlası:
#Löw#Löw Kimdir#Löw Takımları

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA