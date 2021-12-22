Joachim Löw kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Joachim Löw 3 Şubat 1960 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Almanya ile 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başarmıştır.
Löw 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu. 1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Ama ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan futbolcu sadece dört maçta forma giydi.
1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Oynadığı 24 maçta 5 gol attı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1982-83 sezonunda 2. Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 8 gol attı. 1983-84 sezonunda yine 2. Bundesliga'da 31 maçta 17 gol attı. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak bitirdi.
Löw ayrıca dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.
Löw'ün teknik direktörlük kariyerinde çalıştırmış olduğu takımlar ise şu şekilde;
|Takım
|Başlangıç
|Bitiş
|VfB Stuttgart
|14 Ağustos 1996
|21 Mayıs 1998[
|Fenerbahçe
|1 Temmuz 1998
|30 Mayıs 1999
|Karlsruher SC
|25 Ekim 1999
|17 Nisan 2000
|Adanaspor
|20 Aralık 2000
|2 Mart 2001
|Wacker Innsbruck
|10 Ekim 2001
|18 Haziran 2002
|Austria Wien
|1 Temmuz 2003
|24 Mart 2004
|Almanya
|12 Temmuz 2006
|31 Haziran 2021