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Jo Wilson: Doktora 'ölecek miyim?' diye sordum

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#Jo Wilson#Kanser#Sky Sports
Jo Wilson: Doktora ölecek miyim diye sordum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 13:16

Sky Sports spikeri Jo Wilson, rahim ağzı kanserine yakalandığını duyurdu. Haberi aldığı an yaşadıklarını anlatan Wilson, doktoruyla arasında geçen diyaloğu içtenlikle aktardı.

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Sky Sports spikeri Jo Wilson, rahim ağzı kanserine yakalandığını açıkladı.

Rutin testler için hastaneye giden 37 yaşındaki güzel sunucu, kanser belirtilerine rastlanmasının ardından yapılan detaylı incelemelerde 3. evre rahim ağzı kanserine yakalandığını öğrendiğini söyledi.

2015 yılından bu yana Sky Sport bünyesinde çalışan ve bir çocuk annesi olan Jo Wilson, haberi aldığında yaşadığı üzüntüyü ve doktorla arasında geçen diyalogları içtenlikle anlattı.

Jo Wilson: Doktora ölecek miyim diye sordum

"DOKTORA 'ÖLECEK MİYİM?' DİYE SORDUM"

"Durumu öğreninde çok ağladım. Tatlı bir hemşire ağlarken sürekli elimi tuttu. Daha sonra Dan ile görüştük ve onunlayken de ağladım. Kansere yakalanmama ihtimal vermediği için haberi alınca şok yaşadı. Böyle bir durumla karşılaşınca bir umut olmasa bile çaresizce olmasını ümit ediyorsunuz."

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"Doktora, 'Ölecek miyim?' diye sordum. 'Ölmeyeceksin' diyerek beni teselli etti. Hastalığımın tedavi edilebilir seviyede olduğunu söyledi. Doktorun bu sözlerine tutunmak istiyorum ancak hiçbir şeyin garantisi yok. İhtimal düşük. Bu tedavinin başarıya ulaşma şansı %70 civarında. Evet bu yüzde üzerinden hayatıma devam ediyorum ancak %30 ihtimali de düşünmeden edemiyorsunuz. Kontrolün sizin elinizde olmaması çok zor. Çünkü tedavi işe yarayabilir de yaramayabilir de. Şu an anın tadını çıkararak bu illetten bir an önce kurtulmak istiyorum."

"Mevcut şartların lehime olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Yaşım ve fit oluşum benim için avantaj. Bu pozitif detaylara tutunuyorum. Daha geç fark etmiş olma ihtimalimi düşünmek bile korkutucu. Rahim ağzı kanseri genelde yavaş ilerliyor ancak kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Kimsenin şu an yaşadıklarımı yaşamasını istemem."

Jo Wilson: Doktora ölecek miyim diye sordum

 

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#Jo Wilson#Kanser#Sky Sports

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