Jerome Boateng'in eski sevgilisi Kasia Lenhardt evinde ölü bulundu!

Spor Arena Dış Haberler | Jerome Boateng'in 2 Şubat tarihinde ayrıldıklarını açıkladığı 25 yaşındaki model Kasia Lenhardt, Berlin'deki evinde ölü bulundu.

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada ''Dün saat 8:30'da intihar şüphesi ile bir operasyon düzenledik. Eve girdiğimizde cansız bir bedenle karşılaştık. Evde başka kişilere ait bir kanıt bulunamadı.'' sözleri kullanıldı. Lenhardt'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kasia Lenhardt'ın bir yılı aşkın süredir Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Jerome Boateng ile ilişkisi vardı.

BOATENG SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Boateng, 2 Şubat'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasia Lenhardt ile ilişikilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve ''Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ KIZ ARKADAŞININ SUÇLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in 32 yaşındaki oyuncusu Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı Rebecca Silvera, Alman futbolcunun yeni sevgilisi ve yakın arkadaşı olan Kasia Lenhardt'ı Boateng'i elinden almakla suçlamıştı.

Silvera, "En kötü ve en acı verici kısmı ise beni kopyalamaya ve benim gibi şeyler yapmaya başlaması. Benimle alay etmek, manipüle etmek ve beni daha fazla incitmek için bunu yapmasıydı" demişti.

Alman basını ise Jerome Boateng'in Rebecca'nın toplum içinde konuşulmayacak meseleleri Instagram üzerinden konuşmasını nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazmıştı.

Çiftin arasında yaşanan sosyal medya kavgasından sonra Kasia, sosyal medyada "Sevgili Rebecca, senden özür diliyorum. Amacım seni incitmek değildi. Seni inciten davranışlarımın derin bir yaradan kaynaklanıyordu. Biliyorum toparlanmak için zamana ihtiyacın var. Bundan sonra hatalarımdan ders alacağım ve seni incitmeyeceğim" şeklinde konuşmuştu.

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