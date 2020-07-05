Jean Michael Seri'den sitem: 'Galatasaray böyle olmamalı'

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Jean Michael Seri, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

'İŞLER ZORA GİRDİ'

Sahada 10 kişi kalmalarının işleri zorlaştırdığını vurgulayan Seri, "Trabzonspor iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zora girdi. 10 kişi kalmamıza rağmen bırakmadık ama işler yolunda gitmedi" dedi.

'KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ'

Jean Michael Seri sözlerini, "Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz bir fark var. Ne yazık ki pandemi sonrası belki de kendimizi de eleştirmeliyiz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.