MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJean Michael Seri'den sitem: 'Galatasaray böyle olmamalı'
GeriFutbol Jean Michael Seri'den sitem: 'Galatasaray böyle olmamalı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.07.2020 - 23:40,Son Güncelleme:

Jean Michael Seri'den sitem: 'Galatasaray böyle olmamalı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jean Michael Seri'den sitem: 'Galatasaray böyle olmamalı'
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Jean Michael Seri, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

'İŞLER ZORA GİRDİ'

Sahada 10 kişi kalmalarının işleri zorlaştırdığını vurgulayan Seri, "Trabzonspor iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zora girdi. 10 kişi kalmamıza rağmen bırakmadık ama işler yolunda gitmedi" dedi.

'KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ'

Jean Michael Seri sözlerini, "Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz bir fark var. Ne yazık ki pandemi sonrası belki de kendimizi de eleştirmeliyiz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle