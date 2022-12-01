Canlı Anlatım: Japonya-İspanya maçı

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Japonya: 0

İspanya: 1

Goller: 12' Morata

İLK 11'LER

Japonya: Gonda; Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Morita, Ito; Tanaka, Kamada, Kubo; Maeda

İspanya: Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Nico Williams, Morata, Dani Olmo

Japonya ve İspanya bu akşam son 16 turu bileti için karşı karşıya gelecek. İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre netlik kazanacak. İşte, Japonya-İspanya maçı hakkında bilgiler...

Müsabaka, saat 22.00'de başladı. Maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetiyor. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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