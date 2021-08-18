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Motor Sporları
Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Japonya Grand Prix yapılmayacak mı? Formula 1 bu hafta neden yok? F1 Japonya Grand Prix'si karar verildi...

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Japonya Grand Prix yapılmayacak mı? Formula 1 bu hafta neden yok? F1 Japonya Grand Prix'si karar verildi...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Kovid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.

Açıklamada, F1 yönetiminin takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladığı da belirtildi.

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