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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Japonya, 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi!

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Japonya, 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi!
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Japonya Futbol Federasyonu (JFA), 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiğini duyurdu.

JFA'dan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından oy birliğiyle çekilme kararı alındığı belirtildi.

Brezilya'nın ardından Japonya'nın da adaylıktan çekilmesiyle 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Kolombiya ile ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ve Yeni Zelanda yarışacak.

Brezilya Futbol Federasyonu, yaklaşık iki hafta önce aldığı kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

- Ligde 10 Temmuz'dan itibaren tribüne seyirci alınacak

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında ertelenmesinin ardından 4 Temmuz'da yeniden başlayacak Japonya 1. Futbol Ligi'yle ilgili de yeni bir karar alındı.

Buna göre, 10 Temmuz'dan itibaren yapılacak lig karşılaşmalarını taraftarlar, tribünlerden izleyebilecek. Seyircilerin maça kademeli olarak alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

Japonya Profesyonel Beyzbol Ligi'nde de statlara aynı tarihten itibaren seyirci alınacak.

 

Japonya, 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi

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