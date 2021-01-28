Jammpi Valorant’a geçiyor

Valve ile olan uzun davaların ardından ünlü CS:GO oyuncusu Elias “Jamppi” Olkkonen, CS:GO’yu bırakarak oyunun en büyük rakibi olan Valorant’a geçti.

Oyuncunun yaptığı açıklamarda Jamppi, CS:GO için bir şeyler yapmak istediğini ancak geliştiricilerin bu önerilerine kayıtsız kaldığını söyledi.

VAC ban’ı yiyen oyuncu hayatında hiç hile yapmadığını söylerken bir hata yüzünden CS:GO kariyerinin bittiğini söylüyor. Oyuncunun turnvuvalara katılması önüne engel koyan Valve oyuncunun CSGO Majors’ta süren mücadelesini yarım bırakmıştı. Jamppi, kendisini Major turnuvalarından yasaklayan Valve şirketine karşı Finlandiya mahkemelerine başvurmuştu.

Hello guys, i hope you understand my english, and my decision! Terkkuja ! pic.twitter.com/kHhT7F6RDj — Elias Olkkonen (@Jamppicsgo) January 26, 2021

Twitter üstünden paylaştığı videoda artık CS:GO oyununa devam etmeyeceğini söyleyen oyuncu artık Valorant sahnesinde oynayacağını açıkladı. Valve ile yaşadıklarının kendisini yıprattığını söyleyen Jamppi bunun kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu ve bu sefer önüne geçmişte yaşadığı gibi engellerin çıkmamasını umduğunu söyledi. Bu kararının kendisini mental olarak çok daha iyi bir duruma soktuğunu da ekleyen oyuncu, Valorant yayınlarına başlayacağını da söyledi.