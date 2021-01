Jammpi Valorant’a geçiyor

Valve ile olan uzun davaların ardından ünlü CS:GO oyuncusu Elias “Jamppi” Olkkonen, CS:GO’yu bırakarak oyunun en büyük rakibi olan Valorant’a geçti.

Oyuncunun yaptığı açıklamarda Jamppi, CS:GO için bir şeyler yapmak istediğini ancak geliştiricilerin bu önerilerine kayıtsız kaldığını söyledi.

VAC ban’ı yiyen oyuncu hayatında hiç hile yapmadığını söylerken bir hata yüzünden CS:GO kariyerinin bittiğini söylüyor. Oyuncunun turnvuvalara katılması önüne engel koyan Valve oyuncunun CSGO Majors’ta süren mücadelesini yarım bırakmıştı. Jamppi, kendisini Major turnuvalarından yasaklayan Valve şirketine karşı Finlandiya mahkemelerine başvurmuştu.

Hello guys, i hope you understand my english, and my decision! Terkkuja ! pic.twitter.com/kHhT7F6RDj