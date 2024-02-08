James Rodriguez, adım adım Beşiktaş'a geliyor! Teknik direktör resmen açıkladı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, bu sezonu iyi bir yerde bitirip gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girmeyi hedefliyor. Ara transfer dönemine Jonas Svensson ve Joe Worrall takviyeleriyle giren Beşiktaş'ta bir transfer daha bitmek üzere...

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez, takımı Sao Paulo'dan ayrılma kararı aldı.

Marca'nın haberine göre Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini, Rodriguez'in takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.

"BANA GELEREK SÖYLEDİ"

Son maçın kadrosuna alınmayan Rodriguez için konuşan Carpini, "Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde küçük bir sakatlık tespit ettik. Kolombiya Milli Takımı'nda da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesini istiyorduk. Ancak kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Bu teknik ekip ya da kulüp tarafından alınan bir karar değildi." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Brezilya ekibiyle 14 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.