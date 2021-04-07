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Basketbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

James Harden'dan kötü haber!

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James Harden'dan kötü haber!

Brooklyn Nets forması giyen James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün parkelerden uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'ın all-star oyuncusu James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün dinlendirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Houston Rockets maçından beri sağ diz ardı kirişinde ağrılar bulunan Harden'ın MR'ı çekildi. Adalesinde zorlanma tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumunun, 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kadrosunda Harden'ın yanı sıra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuları da barındıran Nets, sakatlıklar yüzünden bu 3 ismi birden yalnızca 7 karşılaşmada oynatabildi.

 

James Hardendan kötü haber

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