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Basketbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

James Blackmon, Pınar Karşıyaka'da

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James Blackmon, Pınar Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, geçen hafta anlaşmaya vardığı şutör guard James Blackmon’un imzasını resmen duyurdu.

Yeni sezon öncesi transfer harekatına kaldığı yerden devam eden İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Icrypex kulübünde forma giyen skorer oyun kurucu James Blackmon’u kadrosuna katarak ilk yabancı takviyesini yaptı.

26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Indiana Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Philadelphia 76ers tarafından seçilmişti. NBA’de şans bulamayıp İtalya’dan Trento ve Pesaro formaları giyen Blackmon, geçen sezon başında Beşiktaş’a transfer olarak ligde 17.7 sayı, 3.5 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Karşıyaka bu transfer döneminde, Türk Telekom’dan gard Can Korkmaz, Bahçeşehir Koleji’nden uzun forvet Burak Can Yıldızlı ve Tofaş’tan uzun forvet Berkan Durmaz’ı da renklerine bağlamıştı.

Can Korkmaz, Pınar Karşıyakada
Can Korkmaz, Pınar Karşıyaka'da

James Blackmon, Pınar Karşıyakada

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