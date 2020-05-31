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GeriFutbol Jadon Sancho'dan gol sevincinde George Floyd mesajı!
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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2020 - 20:33,Son Güncelleme:

Jadon Sancho'dan gol sevincinde George Floyd mesajı!

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Jadon Sancho'dan gol sevincinde George Floyd mesajı!
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Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho, Paderborn karşısında takımının ikinci golünü attıktan sonra "George Floyd için adalet" mesajı verdi.

Bundesliga'da Paderborn ile Borussia Dortmund'un karşılaştığı maça Jadon Sancho damgasını vurdu.

Mücadelenin 57. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü atan Sancho, "George Floyd için adalet" mesajı verdi.

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

Jadon Sanchodan gol sevincinde George Floyd mesajı

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