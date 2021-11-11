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İzlanda'da "altın jenerasyon" dağıldı, Romanya'da tanıdık yüzler! Süper Oran ile iddaa oyna...

#Misli.Com#İddaa#Romanya İzlanda
İzlandada altın jenerasyon dağıldı, Romanyada tanıdık yüzler Süper Oran ile iddaa oyna...

Maxim, Cicaldau, Morutan ve Ianis Hagi gibi çok yakından tanıdığımız birçok ismi kadrosunda bulunduran Romanya, Bükreş'te İzlanda'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ROMANYA

Almanya'nın başı çektiği J Grubu'nda oynadığı ilk 8 maçtan 13 puan çıkaran ve 2. sırada olan Romanya, puan tablosundaki yerini koruyup play-off yoluyla Dünya Kupası'na gitme peşinde.

Gaziantep FK'dan Alin Tosca ve Alexandru Maxim, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis aday kadroda kendisine yer bulan yakından tanıdığımız isimler...

Daha önce milli takımı bırakacağını açıklayan TD Mirel Radoi, basın toplantısında; "Bu iki maç sonrasında federasyonla oturup konuşacağız..." dedi. Bazı Rumen kaynaklar Radoi'nin mart ayında da takımın başında olacağını aktardı.

Cicaldau'yu Razvan Marin ve Nicolae Stanciu'nun önünde görebiliriz. Kanatlarda Ianis ve Andrei Ivan'la birlikte... Hücum merkezinde de George Puscas başlayabilir.

Hem Maxim hem de Morutan muhtemelen yedekte bekleyip maçın gidişatına göre oyuna girecektir.

İZLANDA

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Uluslar Ligi'nin 2020/21 versiyonunda yer aldığı A2'de 6'da 0 çeken İzlanda, 2022 Dünya Kupası için yapılan Avrupa Elemeleri J Grubu'nda da istediğini alamadı.

İlk 8 maçta sadece 8 puan toplayabildiler, matematiksel olarak play-off oynama şansları hala mevcut ancak önlerindeki 2 maçı da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmelerini beklemekten başka çareleri kalmadı.

İzlanda dediğimizde son yıllarda aklımıza gelen en önemli figür, Gylfi Sigurdsson "çocuk tacizi" suçlamaları nedeniyle sezon başından beri ortalarda yok. Davası devam ettiği için Everton tarafından da aforoz edildi. Futbol kariyeri bitti desek hata olmaz...

Tecrübeli eldiven Hannes Thor Halldorsson 4-0 yenildikleri Almanya maçı sonrası milli takımı bıraktı.

39'luk savunmacı Kari Arnason, Premier Lig'in tozunu yutmuş sağ açık Johann Berg Gudmundsson ve orta alanda direnci yüksek tutan isimlerden Victor Palsson artık milli takımın parçası değil. Aron Gunnarsson, Kolbeinn Sigthorsson ve Alfred Finnbogason da aynı şekilde. "Altın jenerasyon" tamamen dağıldı...

TD Arnar Vidarsson yeni bir sistem, yeni bir oyuncu grubu inşa etmeye çalışacak. Bu sistemin merkezine de Isak Bergmann Johannesson'u koyması bekleniyor.

İzlandada altın jenerasyon dağıldı, Romanyada tanıdık yüzler Süper Oran ile iddaa oyna...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Romanya'nın son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- İzlanda son 16 maçının 10'unu kaybetti. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Romanya ile İzlanda'yı karşı karşıya getirecek Dünya Kupası eleme grubu mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde " Romanya kazanır" tercihine 1,41 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,49'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,61 iken Misli.com'da 1,70!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Romanya kazanır" oldu!

%52'lik kesim Bükreş'teki maçta ev sahibi Romanya'nın 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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İzlandada altın jenerasyon dağıldı, Romanyada tanıdık yüzler Süper Oran ile iddaa oyna...

Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin, İskoç ekibiyle öne çıkan anları/golleri...

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#Misli.Com#İddaa#Romanya İzlanda

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