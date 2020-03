İzel Kahraman: "Takımım Kosova'da kalmamı istedi"

Salgın nedeniyle maçların ertelenmesi sonrası evdeki günlerini AA muhabirine değerlendiren İzel, Kosova'daki durumun iyi olduğunu belirterek, "Buradaki durum Türkiye'ye göre iyi. 71 vaka sayısı açıkladılar ve bu zamana kadar bir kişi yaşamını yitirdi. Umarım en kısa zamanda hasta olan kişiler de iyileşir. Koronavirüs salgını nedeniyle daha ne olacağı belli olmadığı için kulübüm benim Kosova'da kalmamı istedi. Ben bu tercihten yana rahatsız değilim." dedi.

Zamanı geldiğinde Türkiye'ye döneceğini vurgulayan genç voleybolcu, "Kaygım yok, sadece ailemi çok özlüyorum." ifadesini kullandı.



Kosova'da maçların tekrar oynanıp oynanmayacağı yönünde ülkenin spor bakanlığının kararını beklediklerini anlatan İzel, "Belirli bir tarih vermediler, umarım en kısa zamanda tekrar oynamaya başlarız. Geri dönmek için bir plan belirlemedim. Zaten bu konuları antrenörlerimle konuşuyorum. Elbet tekrar Türkiye'ye döneceğim." diye konuştu.



- "12 gündür antrenman yapamıyoruz"



İlk kez büyük bir salgınla karşı karşıya kaldıklarını belirten İzel, şunları söyledi:



"Evet gerçekten böyle bir durumla kendi adıma ilk kez karşı karşıyayım. Geçmiş yıllarda da bu tarz salgınlar, dünyanın farklı ülkelerinde görülmüş. 12 gündür antrenman yapamıyoruz. Bu da ister istemez performansımızı etkileyecek. 13 gündür evdeyim. Bu durumdan rahatsız değilim. Her gün mutlaka bir saat sporumu yapıyorum. Hocamız bize evde kullanabileceğimiz gerekli spor aletlerini sağladı. Özellikle kitap okuyorum ve mutlaka müzik dinliyorum. Aynı zamanda bu süreçte yemek yapma konusunda kendimi çok geliştirdim."



Evde ağırlıklı olarak fitness çalıştığını vurgulayan İzel, "Pasör olduğum için daha çok ağırlık topuyla pas çalışmaları yapıyorum. Bizim işimiz daha çok saha olduğundan topla ilgili çok fazla bir şey yapamıyoruz ama fitness günlerimiz için evimizde olan aletlerimizi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Tokyo 2020'nin ertelenmesi



Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine değinen İzel, "Bence olimpiyatların ertelenmesi konusunda doğru karar verildi. Japonya da olimpiyatlar için tehlikeli bir yer. Virüs tehlikesi geçince tekrar bir düzenleme olur diye düşünüyorum. Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden milli takımımızı tebrik ediyorum. Büyük başarı gösterdiler ve ülkemizi gururlandırdılar." değerlendirmesinde bulundu.



Virüs salgınının etkisinin sadece sporda olmayacağına dikkati çeken İzel, "Eğitim, iş hayatı gibi her şeyde aksama yaşanacak gibi gözüküyor. Gecikmeler yaşanabilir, sporda da sezonlar artık geç biter." diye konuştu.



- "Herkes evinde kalmalı"



Virüs salgını nedeniyle dünyanın her yerinde insanların evinde kaldığını hatırlatan İzel, şunları söyledi:



"Şu an evimizde kalmamız gerekiyor ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamamız lazım. Lütfen herkes en azından bu durumlar düzelene kadar evlerinde kalmalı. 60 yaş üstü yaşlılarımızı da bizim gibi gençler koruyacak. Onlara yardım edelim. Herkes evinde kalmalı. Sağlık Bakanımız da gerekli bütün açıklamaları ve uymamız gereken kuralları açıklıyor. Bu durumu tüm dünya olarak birlikte atlatacağız."



Evde kalanlara da tavsiyelerde bulunan İzel, "Evde kalmak büyük bir sorun değil. Şu anki dönem için bol bol ailenizle vakit geçirin, bu zamanlar her zaman çok değerlidir. Evde yapmaktan hoşlandığınız şeyleri yapın." diyerek sözlerini tamamladı.