Ivan Mance: "Göztepe'yi çok güzel günler bekliyor..."

TFF 1.Lig’in bitimine iki hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Göztepe, 2 yıl aradan sonra camiası ve taraftarıyla ait olduğu lige dönmenin sevincini yaşıyor.

Süper Lig için şimdiden planlamalara başlayan İzmir ekibi, yeni sezonda da başarılar elde etmek istiyor.

Urla’daki tesislerde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sportif Direktör Ivan Mance, kaptan İsmail Köybaşı, futbolculardan Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız ve Kenneth Mamah, yeni sezonda camiaya ve taraftara umut dolu mesajlar verdi.

GÖZTEPE SPORTİF DİREKTÖRÜ IVAN MANCE:

“PROJEMİZİN İKİNCİ AŞAMASI ŞİMDİ BAŞLIYOR, GÖZTEPE’Yİ ÇOK GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR”

Biz buraya 2 yıl önce geldiğimizde Göztepe en iyi durumunda değildi fakat sayın Mehmet Sepil’in daha önce burada oluşturduğu organizasyon sayesinde biz de sıfırdan başlamadık. Buraya belli nokta atışlar yaptık. Mehmet Sepil zamanından beri çalışan insanlarla beraber en iyi işi ortaya koymaya çalıştık. Başlangıçta ilk sezonumuzdaki ilk hedefimiz, ilk sezonu bir geçiş senesi olarak geçirmekti. Burada istediğimiz şekilde kulübü organize etmek ve altyapıları oluşturmaktı. İlk önce bunu gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz de kulübü Süper Lig’e taşımaktı. Şimdi de bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Şimdi tüm bunların üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Biz de bu şekilde yapacağız. Ben bu kulübün çok parlak bir geleceği olduğuna ve gerçekten muhteşem bir kulüp olduğuna inanıyorum. Göztepe’yi ilk sıraya koyarak aynı şekilde gelişmeye ve sıkı bir çalışmaya devam edersek Göztepe’yi çok güzel günler bekliyor. Projemizin ikinci aşaması şimdi başlıyor.

“STADYUMDA MAÇA HER ÇIKTIĞIMIZDA KENDİMİZİ ÇOK ÖZEL HİSSEDİYORUZ”

Göztepe taraftarı, gerçekten çok özel bir grup. Biz de kulüp olarak onlara sahip olduğumuz için kendimizi gerçekten çok özel hissediyoruz. Her maç gelip aşklarını bizimle beraber yaşıyorlar ve bize yansıtıyorlar. Ben de buna aşığım diyebilirim. Stadyumumuzda ne zaman maça çıksak kendimizi çok özel hissediyoruz. Hırvatistan başta olmak üzere Avrupa’dan tanıdıklarımı maçlara davet ediyorum. Onlar da atmosferin gerçekten inanılmaz olduğunu her zaman söylüyorlar. İngiltere’den gelen konuklarımız, 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi izliyorlar. Şimdi Süper Lig’deyiz. Bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor. Hep beraber daha iyi olacağız. Taraftarlarımız, deplasmanlarda da bizi muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Bu bence daha da önemli. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Nereye gidersek gidelim bizimle beraber gelip bizleri destekliyorlar. Ben hem kendi adıma hem de tüm takım adına teşekkür etmek istiyorum. Bizim başarısızlık şansımız yüzde 0. Kesinlikle başarılı olmalıyız. Çünkü bize taraftarlar büyük bir aşk sunuyorlar. Ve biz de bu aşkın karşılığında onlara kesinlikle başarıyı sunmak istiyoruz.

“SÜPER LİG’DEKİ KULÜPLERİN HİÇBİRİNDEN ÇEKİNMİYORUZ”

Süper Lig’i yakından takip ediyoruz ve analizlerimizi buna göre gerçekleştiriyoruz. Süper Lig’de mücadele edecek ve başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bununla ilgili çalışıyor. Takımda belli bir temellerimiz oluşmuş durumda. Biz şimdi bunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Tabii ki kolay olmayacak. Süper Lig’de çok fazla mücadeleci takımlar ve zengin kulüpler var. Biz hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışma anlayışımız ve bu organizasyonumuzla çok başarılı olacağımıza inanıyorum.

“TRANSFERLER YAPACAĞIZ, ÖNCELİĞİMİZ GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURMAK”

Şu anda çok değerli oyuncularımız var ve onlar kulüp kültürümüzü kavramış durumdalar. Onlardan neler istediğimizi çok iyi bir şekilde anlamış durumdalar. Açıkçası takımın çoğunu tutmak istiyoruz. Transferler yapacağız, önceliğimiz güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip gerçekten başarılı olmak isteyen, burada oyun sistemimize uyacak, aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları buraya getireceğiz. Açıkçası büyük isimler ya da starlar buraya gelip mücadele etmeyecek. Buraya gelip hak etmeyecek paraları kazanacak insanların gelip de başarıyı sağlayacağına inanan bir insan değilim. Bence Türkiye ve Göztepe bunu kesinlikle hak etmiyor. Adım adım ilerleyeceğiz. Yavaş olabilir ama kesinlikle uzun vadeli düşünüyoruz. Uzun vadede başarıya ulaşmak istiyoruz. Belki ilk sene başarılı olacağız, belki de ilk sene bizim için bir geçiş süreci olacak. Süper Lig’de de temellerimizi oluşturacağız ve ardından başarılı olacağız. Göztepe’nin çok başarılı olacağına dair taraftarımıza söz verebilirim. Buraya getirdiğimiz her oyuncu Göztepe’ye saygı duyacak ve Göztepe’yi önceliği yapacak. Ayrıca bu özel kulübü en iyi şekilde temsil edecek oyuncular olacak. Bunun için gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışacağız. Biz uzun vadede bu özel ve değerli kulübü, kesinlikle korumak istiyoruz. Göztepe’yi yüzyıllarca bu değerlerini koruyan ve başarılı bir kulüp halinde tutmak istiyoruz. Biz burada birkaç yıl başarılı olan, ardından kaybolan ve amatör lige düşen, iflas eden bir kulüp olmayacağız. Uzun vadede kesinlikle çok başarılı olacak bir kulüp yaratmak istiyoruz. Bunu da akıllı ve başarılı transferlerle yerine getireceğiz.

GÖZTEPE’NİN KAPTANI İSMAİL KÖYBAŞI:

“MÜTHİŞ BİR İNANÇLA BU BAŞARIYI YAKALAYACAĞIMIZA İNANMIŞTIK”

Bugün burada şampiyon olarak sizleri ağırladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Harika zamanlar geçiriyoruz. Burada olmanın ve buranın büyüklüğünü hissetmenin her dakikasını keyifle yaşıyoruz. Aslında bu süreç kolay olmadı. Geçen sene Süper Lig’e çıkma umutlarımızın tükendiği hafta hep beraber müthiş bir inançla camia ve futbolcular olarak bu başarıyı yakalayacağımıza inandık. Bu süreçte hiçbir şey kolay değildi ama bu şekilde daha anlamlı ve daha güzel. Mükemmel bir organizasyonun futbolcularıyız. Her bir paydaş üzerine düşeni muhteşem bir şekilde yerine getirdi. Bu başarının tesadüf olmaması bizi ayrıca gururlandırıyor. Yapılan her şeyin planlı ve organizasyonun kuvvetli olması bu başarıdaki kilit roldü. Harikayız, çok mutluyuz. Biz bence sadece şampiyonluğu değil, tüm Türkiye’nin sempatisini de kazandık. Bu çok değerliydi. Bunu yürekten söylüyorum ve dışarıya çıktığımda bunu her yerde hissediyorum. Rakip takımların da hem saygısını hem de sempatisini kazandık. Bu şampiyonluk kadar değerliydi.

“GÖZTEPE’NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BURAYA GELDİKTEN SONRA İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM”

Göztepe’ye gelmeden önce buranın büyüklüğünü biliyordum ama buraya geldikten sonra iliklerime kadar hissettim. Tarihi, her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var. Bu çok değerli. Dolayısıyla bu yapının parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Buraya gelmeden önce tabii ki de kolay bir karar olmadı. Süper Lig’de Trabzonspor’da şampiyon olup buraya gelme kararı aldım. Sayın Ivan Mance ile o dönem uzun bir görüşmemiz olmuştu. Ona ben bir yere gelirsem ruhumla, bedenimle gelirim dedim. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu camia çok büyük bir camia. Tarihini her zaman koruyan ve daha güçlü olmak için her bir organizasyona önem veren bir camia. Bu beni çok mutlu ediyor. Burada olduğum her anın kıymetini biliyorum. Bu camia her güzelliği hak ediyor. Hak ettiğimiz başarıyı aldık ama bunlar yeni hayallerimizin başlangıcı diye düşünüyorum. Çok daha iyi şeyler yapacağımıza eminim. Bunu kalpten söylüyorum. İnandığım ve kalpten söylediğim şeyleri bugüne kadar hep gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.

TAHA ALTIKARDEŞ:

“HEPİMİZ İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ BİR AN OLDU”

Sezon başından itibaren çok iyi çalışmıştık. Hedefimiz şampiyon olup Süper Lig’e çıkmaktı. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarlarımızla beraber bu anı yaşadık. Hepimiz için çok gurur verici bir an oldu. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig’de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz.

AHMED ILDIZ:

“SÜPER LİG’DE DE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ”

Burada koca bir senenin emeği var. Buraya ilk transfer olduğumuzda şampiyon olmak için bir takım kurulduğunu söylemişlerdi. Bizler de taraftarlarımızın desteğiyle buna inandık. Bizi hiçbir maçta yalnız bırakmadılar ve her zaman desteklerini yanımızda hissettik. Sonunda şampiyon olduk ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Haftalar öncesinden şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu kulüp; taraftarı, şehri ve camiasıyla beraber her türlü Süper Lig’de olmayı hak ediyor. İnşallah seneye Süper Lig’de başarılı olup, tekrar ligde kalarak devamını sürdürmeyi diliyoruz.

KENNETH MAMAH:

“UMARIM İLERİDE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DE KATILIRIZ”

Futbolculardan kulüp çalışanlarına kadar bu muhteşem bir başarı. Göztepe, Süper Lig’de ve her zaman en yüksekte olmayı hak ediyor. Kulüp ve muhteşem taraftarıyla bunu hak ediyor. Şimdi Süper Lig’deyiz ve bizi bu sene muhteşem bir şekilde destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Süper Lig’de de çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım çok başarılı oluruz ve ileride Şampiyonlar Ligi’ne de katılırız.