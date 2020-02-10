İtalyanların Kevin Prince Boateng şaşkınlığı | Son dakika Beşiktaş haberleri

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng, Gazişehir FK maçında 46. dakikada oyuna girdi ve ilk golünü attı.

İtalyan basını da Serie A'da Fiorentina formasıyla ilk sezonda sadece 1 gol atan Boateng'in Beşiktaş formasıyla ilk maçında ilk golünü atmasını sayfalarına taşıdı.

'UZUN ZAMAN SONRA TAKLA ATTI'

Ganalı futbolcunun 45 dakikalık etkileyici bir futbol ortaya koyduğunu belirten İtalyanlar, Boateng'in güzel bir golle Beşiktaş kariyerine iyi başladığını yazdı. Milan ve Fiorentina'nın eski futbolcusunun ayrıca uzun bir zaman sonra bilinen takla sevincini yapabildiğine dikkat çekildi.

Boateng'in eski günlerinde olduğu gibi fit olduğu ve başarılı bir 45 dakika geçirdiği belirtildi.

Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş'taki ilk röportajını izliyoruz...