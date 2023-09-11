İtalyan devleri Inter ve Roma'dan 17 yaşındaki Türk oyuncu Tuğhan Yıldız'a davet! | "Onu Brezilyalı oyuncu Socrates’e benzetiyorum"

Haberin Devamı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğhan Yıldız, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz günlerde U18 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edilen genç yetenek ile Inter, Roma, Parma ve Sampdoria ilgilenirken, şimdilerde Çorum FK’yı çalıştıran teknik direktör Tahsin Tam, Bursaspor’da görev yaptığı dönem ilk defa A takım kadrosuna dahil ettiği genç yıldız adayıyla ilgili Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

“INTER VE ROMA İTALYA’YA DAVET ETTİ, PARMA VE SAMPDORİA TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLADI”

Bursaspor’un 17 yaşındaki orta sahası Tuğhan Yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter ve Roma tarafından deneme antrenmanlarına katılmak için İtalya’ya davet edildi. İlk olarak Inter’deki antrenmanları başarıyla geçen Yıldız, teknik ekip tarafından beğenildiği için Inter altyapısı ile 1 hafta daha antrenmana çıktı. Daha sonra Roma’da hem kendi yaş grubuyla hem de kendinden 1 yaş büyük grupla antrenmanlara katılan genç yetenek, altyapıdaki deneme antrenmanında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından da izlendi. Serie B ekibi Parma da genç oyuncu için devreye girerken, TRANSFER için Bursaspor’un kapısını çaldı. Bursaspor’un geçen seneki yönetim kadrosu, Parma’nın teklifini yeterli bulmayınca yeşil-beyazlılar genç yıldız adayını bırakmak istemedi. Geçtiğimiz haftalarda sezon hazırlıkları kapsamında Bursaspor’un Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria’nın scout ekibi Tuğhan’ı tribünden takip ederken, Bursaspor’a genç yeteneğin maliyetini sordu. 17 yaşındaki genç yıldız adayının Bursaspor’la sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, bir sonraki transfer döneminde İtalyan ekiplerinin bir kez daha Bursaspor’un kapısını çalacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ÇORUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ TAHSİN TAM:

“TUĞHAN’I BREZİLYALI FUTBOLCU SOCRATES’E BENZETİYORUM, TÜRK FUTBOLU ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU KAZANACAK”

Tuğhan Yıldız, çok özel kumaşı olan bir futbolcu. O, çok kaliteli ve beyefendi bir çocuktur. Çok umutlu olduğumuz, Türk futboluna değer katacak kalitede bir oyuncu. Gelişimi de iyi olursa, doğru organizasyonların içinde ve doğru teknik adamlarla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ekstra zeki, çözüm üretebilen ve yaratıcı bir oyuncu. Dripling ve oyun kurma özellikleri üst seviyede. Beni heyecanlandıran oyunculardan bir tanesi. Yaşı daha çok genç. Onun önünde uzun bir dönem var. Kendisini ve çevresini iyi yönetebilirse bence ses getirecek özelliklere sahip. Kaliteli bir karakteri var. Ailesi tarafından da doğru yetiştirilmiş bir oyuncu. Onu Brezilyalı oyuncu Sócrates’e benzetiyorum. İnşallah gelişimi iyi olur. Tuğhan’ın alacağı sürenin organizasyonu doğru gelişirse bence Türk futbolu çok özel bir oyuncu kazanacak. Tuğhan’ı, A takım kadrosuna alıp ligde bazı maçlarda oynattık. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı. Fiziksel gelişimini de tamamlaması gerekiyor. Kulüp tarafından onunla ilgili özel antrenmanlar planlanıyordur. Futbolcu; tekniği, oyun zekâsı ve kumaş olarak büyümüş de küçülmüş diye tabir edilen oyunculardan bir tanesi. Boyu da gayet iyi. Kuvvet çalışmalarıyla gerekli kas çeperlerini de geliştirdiğinde çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben. Avrupa’daki takımların deneme antrenmanlarına katılıp orada beğenildiğini de duydum. Şimdi olmasa bile ileride Avrupa’da oynama şansı yakalayacak kapasitede bir oyuncu.

Haberin Devamı