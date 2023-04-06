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İtalya'dan sürpriz iddia! Jorge Jesus, Jose Mourinho ve yıllık 60 milyon Euro... 'Reddedilemez teklif' ortaya mı çıktı?

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#Jose Mourinho#Jorge Jesus#Suudi Arabistan Milli Takımı
İtalyadan sürpriz iddia Jorge Jesus, Jose Mourinho ve yıllık 60 milyon Euro... Reddedilemez teklif ortaya mı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 12:28

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Jorge Jesus için 'reddedilemez' bir teklif hazırladığı söylentilerinin ardından ortaya atılan Jose Mourinho iddiası kulisleri hareketlendirdi.

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan teknik direktör Herve Renard'ın yerini doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

LİSTEDE MANCINI VE ZIDANE VAR

Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Jorge Jesus, Herve Renard'ın yerine düşünülen adaylar arasında yer alıyordu. Portekizli çalıştırıcının yanı sıra şu an herhangi bir takım çalıştırmayan Zinedine Zidane ve İtalya Milli Takımı'nın hocası Roberto Mancini'nin de listeye olduğu ifade ediliyordu.

İtalyadan sürpriz iddia Jorge Jesus, Jose Mourinho ve yıllık 60 milyon Euro... Reddedilemez teklif ortaya mı çıktı

YILLIK 60 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'un son haberi ise kulisleri hareketlendirdi. İtalyanlar, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, Jose Mourinho'ya teknik direktörlük görevi için 2 senelik sözleşme ve 60 milyon euro yıllık ücret teklif ettiğini öne sürdü.

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JORGE JESUS'A 'REDDEDİLEMEZ TEKLİF' İDDİASI

Öte yandan Goal Brasil yazarı Raisa Simplicio ise dünkü yazısında, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Herve Renard'dan boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Jorge Jesus'u düşündüğünü ve taraflar arasında ilk görüşmenin gerçekleştiğini belirtmişti.

2018/19 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun 'geri çevrilemez' bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

İtalyadan sürpriz iddia Jorge Jesus, Jose Mourinho ve yıllık 60 milyon Euro... Reddedilemez teklif ortaya mı çıktı

'REDDEDİLEMEZ TEKLİF' YILLIK 60 MİLYON EURO MU?

Jose Mourinho'ya sunulan 60 milyon Euro'luk yıllış maaş iddialarının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Jorge Jesus'a da benzer bir bütçe teklifiyle gittiği yorumları yapıldı.

JORGE JESUS'UN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Ayrıca Raisa Simplicio'nun haberinde Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, ligde Beşiktaş karşısında ağır bir mağlubiyet alan Jorge Jesus'un durumuyla yakından ilgilenmek için menajerinin İstanbul'a geleceğini yazdı.

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3 SAATLİK GÖRÜŞME SONRASI 'YOLA DEVAM' KARARI

Ali Koç ile Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde kulüp binasında yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden Portekizli teknik adamla yola devam kararı çıktı. Ali Koç ve kurmayları daha sonra Samandıra'da antrenmanı ziyaret ederek Portekizli teknik adama desteklerini gösterdi.

İtalyadan sürpriz iddia Jorge Jesus, Jose Mourinho ve yıllık 60 milyon Euro... Reddedilemez teklif ortaya mı çıktı

JESUS İSTİFA EDER Mİ? TAZMİNAT GERÇEĞİ...

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 2 ay kalan Jorge Jesus'un başarısız sonuçlar devam etmesi halinde istifa etmesi pek olası gözükmüyor.

Gelelim tazminat konusuna... 1 yıllık sözleşmesi var Jorge Jesus’un. 2 ay sonra sona erecek. Yani görevine son verilse dahi 2 aylık alacağını tahsil edebilir. Ama görünen o ki, Jorge Jesus ile sezon sonuna kadar devam edilecek.

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#Jose Mourinho#Jorge Jesus#Suudi Arabistan Milli Takımı

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