İtalya'da tepki: 'Hakan Çalhanoğlu böyle bir oyuncu değil'

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid’i 1-0 yenerek rövanş için avantaj elde eden İnter’de maça ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu’nun performansı tartışma yarattı. 90 dakikada sahada kalan milli futbolcu ile ilgili olarak Corriere dello Sport gazetesi şu değerlendirmeyi yaptı:

KOKE BAHANE OLAMAZ

“Atletico Madrid karşısında sezon boyunca hiç yapmadığı hataları yaptı. Şutları, pasları, top kontrolü... İlk yarıda tam 8 top kaybı yaptı ve Hakan normalde böyle bir oyuncu değil. Rakip takımda Koke’nin varlığı bahane olarak gösterilemez çünkü birbirlerinden uzak oynadılar.” ifadelerine yer verildi. 2021-22 sezonunun başında şehrin diğer takımı Milan’dan ayrılarak İnter’e imzayı atan Hakan Çalhanoğlu, mavi siyahlılarda bu sezon 30 maça çıkarken 11 gol, 3 asistle 14 gole direkt katkı vermeyi başardı.

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