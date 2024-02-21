Davinson Sanchez kendini Türkiye'de yeniden keşfetti! Galatasaray’daki performansı büyük ses getirdi

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in Ankaragücü karşısındaki performansı ülkesinde geniş yankı uyandırdı. Deplasmandaki maçta savunmada rakibe nefes aldırmayan, takıma kritik toplar kazandıran ve performansını şık bir golle taçlandıran yıldız futbolcu ile ilgili olarak ülkesinde şu yorumlar yapıldı:

INFOBAE: “Davison Sanchez 9 numara gibi oynadı. Lider G.Saray’ın galibiyetinde önemli rol oynadı. 27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye’de yeniden keşfetti”

ASLANLAR’A ÖZGÜ BiR AÇLIKLA GOLÜNÜ ATTI

WiNSPORTS: “Defans pozisyonunda hayati öneme sahipti ancak aynı zamanda rakip kaleye karşı bilgeliğini de gösterdi. Sanchez, genellikle ‘aslanlara özgü bir açlıkla’ G.Saray’ın hücumuna dahil oldu ve ikinci golü yarattı. Okan Buruk, onu kadronun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görüyor olmalı.”

Haberin Devamı

SANKi TÜM KARiYERi BOYUNCA HÜCUMCUYDU

Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı oyuncu ile ilgili olarak “Galatasaray’ın galibiyetinde Davinson Sanchez’in golü dikkat çekti. Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı” yorumunda bulundu.