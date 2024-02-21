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Davinson Sanchez kendini Türkiye'de yeniden keşfetti! Galatasaray’daki performansı büyük ses getirdi

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Süper Lig
Davinson Sanchez kendini Türkiyede yeniden keşfetti Galatasaray’daki performansı büyük ses getirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 07:00

Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçındaki performansı Kolombiya basınında büyük ses getirdi. Infobae: “9 numara gibi oynadı. Lider G.Saray’ın galibiyetinde önemli rol oynadı. 27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye’de yeniden keşfetti” derken Winsports “Defans pozisyonunda hayati öneme sahipti ancak aynı zamanda rakip kaleye karşı bilgeliğini de gösterdi” diye yazdı.

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Galatasaray’ın Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in Ankaragücü karşısındaki performansı ülkesinde geniş yankı uyandırdı. Deplasmandaki maçta savunmada rakibe nefes aldırmayan, takıma kritik toplar kazandıran ve performansını şık bir golle taçlandıran yıldız futbolcu ile ilgili olarak ülkesinde şu yorumlar yapıldı: 

INFOBAE: “Davison Sanchez 9 numara gibi oynadı. Lider G.Saray’ın galibiyetinde önemli rol oynadı. 27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye’de yeniden keşfetti”

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ASLANLAR’A ÖZGÜ BiR AÇLIKLA GOLÜNÜ ATTI

WiNSPORTS: “Defans pozisyonunda hayati öneme sahipti ancak aynı zamanda rakip kaleye karşı bilgeliğini de gösterdi. Sanchez, genellikle ‘aslanlara özgü bir açlıkla’ G.Saray’ın hücumuna dahil oldu ve ikinci golü yarattı. Okan Buruk, onu kadronun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görüyor olmalı.”

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SANKi TÜM KARiYERi BOYUNCA HÜCUMCUYDU

Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı oyuncu ile ilgili olarak “Galatasaray’ın galibiyetinde Davinson Sanchez’in golü dikkat çekti. Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı” yorumunda bulundu.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Süper Lig

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