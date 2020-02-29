İtalya'da koronavirüs sebebiyle 5 maç ertelendi!

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları ertelendi.

Ertelenen 5 maçın 13 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların 'seyircisiz' oynanması gündemdeydi...





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