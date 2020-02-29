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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

İtalya'da koronavirüs sebebiyle 5 maç ertelendi!

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İtalya'da koronavirüs sebebiyle 5 maç ertelendi!
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Koronavirüs salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerden olan İtalya'da aralarında Juventus - Inter maçı dahil olmak üzere 5 karşılaşma ertelendi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları ertelendi.

Ertelenen 5 maçın 13 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların 'seyircisiz' oynanması gündemdeydi...

İtalyada koronavirüs sebebiyle 5 maç ertelendi

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