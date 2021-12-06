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İtalya'da kornerden atılan gollerin haftası! Önce Hakan Çalhanoğlu, sonra Cuadrado

#Kornerden Gol#Hakan Çalhanoğlu#Juan Cuadrado
İtalyada kornerden atılan gollerin haftası Önce Hakan Çalhanoğlu, sonra Cuadrado

İtalya Serie A'da bu haftaya kornerden atılan goller damga vurdu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Roma ağlarına kornerden attığı golün ardından Juventus'un yıldızı Juan Cuadrado da Genoa'ya kornerden gol attı.

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İtalya Serie A'da zor günler geçiren ve zirvenin gerisinde kalan Juventus, Genoa'tı 2-0 yenerek nefes aldı. Torino ekibinin gollerini 9. dakikada Cuadrado ve 82. dakikada Dybala attı.

Juventus bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı ve lider Milan'ın 11 puan gerisinde 5. sıraya yerleşti.

CUADRADO'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NAZİRE

Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado, 9. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçti. Cuadrado'nun soldan kullandığı kornerde kaleye doğru falso alan top, arka direkten ağlara gitti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da Inter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta kornerden gol atmıştı. Hakan'ın golünde ön direkte alçalan top, kaleci Rui Patricio'nun bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluşmuştu.

*Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.

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#Kornerden Gol#Hakan Çalhanoğlu#Juan Cuadrado

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