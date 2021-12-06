İtalya'da kornerden atılan gollerin haftası! Önce Hakan Çalhanoğlu, sonra Cuadrado

İtalya Serie A'da zor günler geçiren ve zirvenin gerisinde kalan Juventus, Genoa'tı 2-0 yenerek nefes aldı. Torino ekibinin gollerini 9. dakikada Cuadrado ve 82. dakikada Dybala attı.
Juventus bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı ve lider Milan'ın 11 puan gerisinde 5. sıraya yerleşti.
CUADRADO'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NAZİRE
Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado, 9. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçti. Cuadrado'nun soldan kullandığı kornerde kaleye doğru falso alan top, arka direkten ağlara gitti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da Inter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta kornerden gol atmıştı. Hakan'ın golünde ön direkte alçalan top, kaleci Rui Patricio'nun bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluşmuştu.
*Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.