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Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

İtalya, Vedat Muriqi konuşuyor! Inzaghi'nin raporu...

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İtalya, Vedat Muriqi konuşuyor! Inzaghi'nin raporu...
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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan basınının gündeminde yer almaya devam ediyor...

Lazio'nun Kosovalı forveti Vedat Muriqi, son olarak takımının Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı. İtalyan basını ise Muriqi'nin performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre golcü futbolcunun, Sampdoria ve Borussia Dortmund maçlarında her dakika üstüne koyduğu ve formunu arttırdığı ifade edildi.

Simone Inzaghi’nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Muriqi'ye forma şansı verileceği belirtirken İtalyan teknik direktörün de yeni golcüsünden memnun kaldığı kaydedildi.

İtalya, Vedat Muriqi konuşuyor Inzaghinin raporu...

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