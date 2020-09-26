İtalya Serie A CANLI YAYINLA Misli.com'da! Inter'in galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

INTER

- Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yürüdüğü için açılış maçını pas geçen Inter, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

- Orta sahadan Matias Vecino sakat, savunmadan Stefan de Vrij cezalı.

- Yeni transferlerden Aleksandar Kolarov ile Achraf Hakimi'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Arturo Vidal karşılaşmaya yedeklerde başlayacak.

- Hücum bölgesinde bir değişiklik olmayacaktır. Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez ile gol arayacaklar.

FIORENTINA

- Sezonu Torino galibiyetiyle açan Fiorentina'da, TD Giuseppe Iachini de Inter gibi 3-5-2 tercih ediyor.

- Erick Pulgar dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Orta alanda Giacomo Bonaventura ile Sofyan Amrabat arasındaki tercihi Iachini maç saati yapacak.

- Federico Chiesa'yı sağ kanatta, Franck Ribery'yi ise hücuma daha yakın görebiliriz. Ribery'nin hücum partneri Dusan Vlahovic ya da Christian Kouame olacaktır.

- Kevin-Prince Boateng geçtiğimiz hafta maç kadrosunda yoktu. Geçen sezon Beşiktaş kariyerine sadece 4 gol sığdırabilmişti. Monza ile anlaşmak üzere, deplasman kafilesinde yer almadı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter, geçtiğimiz sezonun son 4 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.

- Fiorentina geçen sezonu 2 galibiyetle bitirmişti. Yeni sezona da galibiyetle başladı ve seri 3 maça çıktı.

- İki takım arasındaki son 3 lig maçı "berabere" sonuçlandı.

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Romelu Lukaku'nun geçen sezon attığı tüm goller! İzleyelim...