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Haber Giriş: 26.09.2020 - 03:42 | Son Güncelleme:

İtalya Serie A CANLI YAYINLA Misli.com'da! Inter'in galibiyetine iddaa'da...

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İtalya Serie A CANLI YAYINLA Misli.com'da! Inter'in galibiyetine iddaa'da...
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Yeni sezona Torino galibiyetiyle başlayan Fiorentina, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yürüyen Inter'le Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İtalya Serie A'da kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

Bu bir ilandır

INTER

- Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yürüdüğü için açılış maçını pas geçen Inter, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

- Orta sahadan Matias Vecino sakat, savunmadan Stefan de Vrij cezalı.

- Yeni transferlerden Aleksandar Kolarov ile Achraf Hakimi'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Arturo Vidal karşılaşmaya yedeklerde başlayacak.

- Hücum bölgesinde bir değişiklik olmayacaktır. Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez ile gol arayacaklar.

FIORENTINA

- Sezonu Torino galibiyetiyle açan Fiorentina'da, TD Giuseppe Iachini de Inter gibi 3-5-2 tercih ediyor.

- Erick Pulgar dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Orta alanda Giacomo Bonaventura ile Sofyan Amrabat arasındaki tercihi Iachini maç saati yapacak.

- Federico Chiesa'yı sağ kanatta, Franck Ribery'yi ise hücuma daha yakın görebiliriz. Ribery'nin hücum partneri Dusan Vlahovic ya da Christian Kouame olacaktır. 

- Kevin-Prince Boateng geçtiğimiz hafta maç kadrosunda yoktu. Geçen sezon Beşiktaş kariyerine sadece 4 gol sığdırabilmişti. Monza ile anlaşmak üzere, deplasman kafilesinde yer almadı.

İtalya Serie A CANLI YAYINLA Misli.comda Interin galibiyetine iddaada...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter, geçtiğimiz sezonun son 4 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.

- Fiorentina geçen sezonu 2 galibiyetle bitirmişti. Yeni sezona da galibiyetle başladı ve seri 3 maça çıktı.

- İki takım arasındaki son 3 lig maçı "berabere" sonuçlandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter Kazanır" oldu!

%54'lük kesim kaliteli kadrosuyla ev sahibi Inter'in 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

%23'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

İtalya Serie A CANLI YAYINLA Misli.comda Interin galibiyetine iddaada...

Romelu Lukaku'nun geçen sezon attığı tüm goller! İzleyelim...

 

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