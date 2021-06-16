İtalya İsviçre maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Takımımız için kritik mücadele

İtalya İsviçre maçı ile futbol şöleni devam ediyor. Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda oynanacak olan İtalya İsviçre maçı, grup içerisindeki sıralamayı belirlemede büyük öneme sahip olacak. Peki, birçok futbolseverin canlı olarak izleyeceği İtalya İsviçre maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İTALYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 A Grubu mücadelesinde İtalya, İsviçre ile mücadele edecek. 16 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) İsviçre ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini ancak zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.



EURO 2020’de A Grubu ikinci haftasında oynanacak olan İtalya-İsviçre maçı öncesi, her iki takımın teknik direktörü ve oyuncuları ayrı ayrı çevrim içi basın toplantısı düzenledi.



İtalya'nın deneyimli çalıştırıcısı Mancini, "Çok önemli ve zor bir maç olmasını bekliyoruz. İlki gibi zor olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz. İsviçre’ye karşı kazanmak istiyoruz bununla beraber zor bir maç olacağını ve kazanmanın bizim elimizde olduğunu biliyoruz." dedi.



İsviçre'yi Dünya Kupası elemelerinden de yakından tanıdıklarını ifade eden Mancini, İsviçre’nin fizik açısından güçlü ve teknik oyunculardan kurulu zor bir rakip olduğunu ifade etti.



Mancini, İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in İtalya'da çalıştığına dikkati çekerken, Xherdan Shaqiri'nin de Avrupa'nın güçlü hücumcularından biri olduğunu kaydetti.



İtalya Milli Takım Teknik Direktörü, Türkiye maçına göre kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kadroda öncekine göre değişiklik olabilir ama büyük fark olmayacak. Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor." yanıtını verdi.

Türkiye maçının kendileri için kolay olmadığına dikkati çeken Mancini, "Türkiye maçı zordu özellikle ilk yarı gol bulamadık. İkinci yarıda biraz açılınca onlar, golü bulabildik. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz ama bu yeterli değil, sıradaki maçımızı da kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.



İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci de Türkiye karşısındaki ilk maçta olduğu gibi bu maç için de istek ve heyecanlarının yüksek olduğunu belirtti.



Bonucci, "İsviçre saygıyı hak ediyor. Önemli oyuncuları var. Saygı duyuyoruz. Saygı göstermek lazım." dedi.



İSVİÇRE CEPHESİ



İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic ise basın toplantısında, daha önce Lazio Teknik Direktörü olarak bulunduğu Roma'ya 8 yıl aradan sonra dönmekten memnun olduğunu belirtti.



Petkovic, çarşamba akşamı oynanacak İtalya maçı için "Biz her zaman yaptığımızı gibi yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İtalya'ya saygı duyuyoruz." dedi.



İtalya’nın önemli bir rakip olduğunun altını çizen Petkovic, "İtalya sadece bizim grubun ya da bugünün değil genel olarak bu turnuvanın favorisi. Biz onlara nasıl sürpriz yapabiliriz ona bakacağız, bunu yapacak kalitemiz var, yapmalıyız da. Oyunu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız, belki biraz daha hızlı oynayarak ve daha iyi hücum ederek ve son vuruşları iyi kullanarak." diye konuştu.



İsviçre’nin Fransa, Brezilya gibi büyük takımlara yenilmediğinin hatırlatılması üzerine Petkovic, diğer büyük takımlara yaptıkları gibi kendi oyunlarını ortaya koyarak başarılı olmaya çalışacaklarını söyledi.



Petkovic, bir sonraki Türkiye maçının sorulması üzerine adım adım düşündüklerini, önceliklerinin çarşamba akşamı oynanacak müsabaka olduğunu belirtti.



İsviçreli milli oyuncu Xherdan Shaqiri de Roberto Mancini'nin iyi bir takım oluşturduğunu ifade etti.



Shaqiri, Galler maçına göre çarşamba akşamı oynanacak mücadelede buldukları fırsatları gole çevirmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Gol atmaya çalışacağız. 9 maçtır gol yemiyorlar. Bu onların gücünü gösteriyor. Biz gol atarak onlara sıkıntı yaratmanın yoluna bakacağız. Biz büyük takımlara karşı iyi performans koyduk bugüne kadar. Geliştik, daha da iyi olmaya bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız ve bugün sahaya inmek için sabırsızlanıyoruz."